Forné deixa la porta oberta a finançar el projecte del tramvia amb el prestèc del Banc Europeu d’Inversions

Amb motiu de la recent aprovació del préstec de fins a 60 milions d’euros a Andorra per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) en pro del finançament per impulsar projectes de transició energètica al país i infraestructures associades, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, ha qualificat l’aprovació com “una fita històrica per a nosaltres com a primer projecte amb aquest Banc Europeu”.

Tot i la bona notícia, Souque ha explicat que encara queden alguns passos per formalitzar el préstec. “La propera etapa serà la signatura del préstec i abans d’això podrem negociar en detall les condicions financeres i planificar els projectes“, ha afirmat. Pel que fa al calendari d’execució, la secretària d’Estat ha indicat que encara s’està establint, però que les inversions es preveuen en un període de quatre o cinc anys amb FEDA com a actor principal. “No esperem aquest préstec per començar a planificar, ja tenim clar que tenim un compromís amb les finances sostenibles i les energies renovables”, ha afegit.

Sobre les condicions del finançament, Souque ha destacat que les condicions són més favorables que les del sector privat. “Tenim un període de carència molt més important que en finançament privat, la qual cosa és clau per a un govern a l’hora de posar en marxa projectes”, ha explicat. També ha assegurat que el tipus d’interès serà més avantatjós que el de les entitats privades, tot i que ha matisat que “no serà més baix que el del Banc Central Europeu, ja que s’ha d’adaptar a la política monetària europea”.

Per la seva banda, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha subratllat la importància d’aquest finançament per assolir els objectius de sobirania energètica del país. “És una palanca més per assolir tots els objectius a nivell de transició energètica, de mobilitat sostenible i de transport públic adaptat per a tothom”, ha afirmat, recordant que el país té com a objectiu arribar a un 33% de generació d’energia renovable el 2030 i un 50% el 2050.

Pel que fa als projectes que es podran beneficiar d’aquest finançament, Forné ha explicat que FEDA ha presentat una cartera de projectes per valor de 200 milions d’euros, incloent-hi el Parc Eòlic del Maià, la central de l’Hospitalet en col·laboració amb EDF, la millora del subministrament elèctric amb la interconnexió entre la xarxa de l’Arieja i Sant Julià, i la creació de xarxes de calor. “Ara ens toca treballar amb FEDA per prioritzar quins d’aquests projectes es finançaran”, ha indicat.

El secretari d’Estat també ha valorat la possibilitat d’estendre aquest tipus de finançament a altres projectes futurs, com el tramvia, actualment en fase d’estudi. “Quan tinguem el pla sectorial definit, s’haurà de decidir si aquest projecte es tira endavant i, en cas afirmatiu, parlar amb el Banc Europeu d’Inversions per veure si es pot finançar una part”, ha explicat. Tot i això, ha reconegut que aquest procés requerirà més temps, ja que encara s’estan fent les reserves d’espais i les negociacions amb els comuns.

Finalment, Souque ha deixat clar que l’accés a aquest préstec no depèn de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, tot i que ha admès que el procés d’acostament amb Europa ha facilitat les negociacions. “No es trencaria en cas que no s’arribés a un Acord d’associació, ja que aquest préstec és fruit d’un treball de 10 anys a banda del text”, ha afirmat. Tanmateix, ha conclòs la seva intervenció recalcant, un cop més, que es tracta “d’una primera pedra que ens permetrà veure si aquest tipus de col·laboració es pot perpetuar i servir per a altres projectes més estructurals necessaris per al futur del país”.