Projectes emprenedors

Fins a 11 start-ups participen en la trobada anual del programa d’inversió Scale Lab Andorra

A través de sessions de treball i propostes de caire lúdic, s'han posat en contacte les empreses emergents amb altres actors de l'ecosistema

Scale Lab Andorra, el programa d’inversió que promou Creand Crèdit Andorrà per donar suport a projectes emprenedors, ha organitzat aquest any la tercera edició de les trobades adreçades a les start-ups que formen part la iniciativa. En total, hi han participat 11 empreses.

La jornada s’ha centrat a fomentar el coneixement i la relació entre els 35 assistents que n’han pres part. A través de sessions de treball i propostes de caire lúdic, s’han posat en contacte les start-ups amb altres actors de l’ecosistema emprenedor. Addicionalment, en aquesta tercera trobada s’ha reunit als emprenedors amb inversors per tal de compartir experiències i fomentar la relació de les empreses invertides amb el territori.

Experts com el CEO de Exoticca, Pere Vallès; l’inversor privat i lecturer d’emprenedoria a l’IESE Business School, Pep Casas, i l’inversor en private equity i assessor, Arnaud van Tichelen, han estat presents en la jornada per compartir els seus coneixements i experiència en els sectors de l’emprenedoria i la inversió.