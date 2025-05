Revitalització del teixit empresarial

Esgotat pràcticament el pressupost del Programa de Digitalització d’Empreses en poc menys de dos mesos

Rossell celebra la fita avançant que s'intentarà ampliar la partida per l'any vinent després de les 190 sol·licituds entrades en 2025

L’edició d’enguany del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) del Govern ha tornat a deixar dades sorprenents. Així ho demostra el fet que en poc menys de dos mesos (sent al març l’obertura) “s’hagi esgotat pràcticament la partida global destinada al programa de 500.000 euros, la qual és molt consegüent”. Són paraules del secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui ha indicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que aquesta fita suposa que les “solucions i l’acompanyament que brinda el programa dona resposta a les necessitats del sector empresarial del país”.

En aquest sentit, Rossell ha mencionat que la part que resta disponible del pressupost del PDE “anirà destinada al programa específic de ciberseguretat”, ja que com bé ha recordat, les partides econòmiques estatals són sempre “molt ajustades i que de cara a la pròxima edició es mirarà d’ampliar amb precisió a partir d’una anàlisi dels demandants i del seu ús”. A més, ha celebrat l’ecosistema tan positiu que s’ha gestat entre proveïdors nacionals i empreses des de l’any anterior, sabent que “dita disposició no la vam gaudir el 2023”.

Entrant al detall sobre l’edició actual, s’han rebut un total de 190 sol·licituds pels diversos serveis que presta el PDE. D’aquest total, la gran majoria de les demandes, ha desgranat Rossell, han anat relacionades amb les solucions digitals (175), mentre que 14 pels assessoraments i una a l’acompanyament. Per tant, el programa d’enguany ha arribat a 188 empreses noves que han demanat algun servei per primera vegada, i això “permet fer extensiu el suport a nous demandants”. “Les microempreses i petites empreses són la tipologia de negocis que més demandes fan“, ha fet saber durant la presentació del balanç.

Amb relació als serveis digitals prestats, la gran majoria se centren en el suport per desenvolupar la pàgina web empresarial, el posicionament SEO i les formacions en digitalització. Val a dir que també han rebut una bona acceptació les noves línies d’ajuts centrades en la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i l’analítica i l’explotació de dades. “Creiem que mantenir aquest suport és clau per poder continuar creixent en aquesta línia”, ha expressat el secretari d’Estat, esgrimint que per adquirir dites ajudes, les empreses obren auditories i en funció de les necessitats que presentin, i segons la seva tipologia, “fan arribar un pressupost o un altre”.

Convé detallar que el PDE té com a objectiu ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la seva transformació digital, la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. La iniciativa busca maximitzar així l’impacte de les subvencions incorporant millores contínues al programa i el seu bon funcionament “permet continuar avançant per assolir un dels eixos principals de l’Estratègia de digitalització 2020-2030” que rau en l’increment constant i gradual de la maduresa digital de les empreses d’Andorra.