Caiguda preocupant

Els visitants francesos disminueixen un 14,5% i els d’altres nacionalitats s’enfonsen fins a un 26,3% al juny

El nombre d’excursionistes retrocedeix un 27%, mentre que els qui pernocten al país augmenten i allarguen l’estada, amb una mitjana de 2,6 nits

Un total de 843.422 visitants van entrar a Andorra durant el mes de juny, segons les dades recollides en l’enquesta de moviments turístics a les fronteres publicada pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra representa una disminució del 8,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Tot i aquest descens global, el nombre de turistes —els visitants que pernocten al país— va experimentar un creixement destacat del 25,6%, amb un total de 404.774 persones. Per contra, els excursionistes, que només romanen al país durant el dia, es van reduir en un 27%, situant-se en 438.648.

L’evolució registrada confirma la tendència dels darrers mesos, en què els turistes guanyen pes relatiu respecte als visitants d’un sol dia. En el balanç dels darrers dotze mesos, el nombre de turistes ha augmentat un 4,6%, mentre que els excursionistes han baixat un 5,9%. Així i tot, el còmput total de visitants anuals ha experimentat una lleugera davallada de l’1,4%.

Pel que fa a la procedència dels visitants, els espanyols mantenen una evolució positiva, amb un increment del 3,8% el mes de juny i d’un 1,6% en l’acumulat dels darrers dotze mesos. En canvi, els visitants francesos van caure un 14,5% al juny i els provinents d’altres nacionalitats es van reduir en un 26,3%.

El perfil del visitant mostra una prevalença de parelles, que representen el 41% del total, i de famílies, amb un 31%. En termes d’edat, gairebé un terç dels visitants tenen entre 45 i 64 anys, mentre que el segment d’entre 25 i 44 anys assoleix el 28,1%, amb una presència especialment significativa entre els visitants espanyols.

Les compres continuen sent el principal motiu de visita: un 65% dels visitants venen a Andorra amb aquest propòsit. Aquesta motivació és especialment majoritària entre els excursionistes, amb un 87,4%, mentre que entre els turistes, a més de les compres, un 28,5% hi destaca l’interès per la natura i un 8,7% es desplacen per visitar familiars o amics.

La durada mitjana de l’estada turística se situa en 2,6 nits, xifra que suposa un increment del 4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Els turistes espanyols són els que allarguen més les seves estades, amb una mitjana de 2,7 nits, seguits pels visitants d’altres nacionalitats (2,5 nits) i pels francesos (2,3 nits).

Els establiments hotelers, aparthotels i apartaments turístics concentren més del 78% del total de pernoctacions, un augment de 6,3 punts percentuals respecte al juny del 2024. Les parròquies amb més estades registrades han estat Andorra la Vella (28%), Escaldes-Engordany (24%) i la Massana (15%).