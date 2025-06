Observatori del Comerç - Quarta Onada

Els turistes i excursionistes rebaixen el seu pressupost mitjà durant l’hivern, ponderant més la qualitat del producte

Durant aquest període es conté una mica més la despesa respecte a la tardor amb 22 euros menys, tot i que la xifra és superior a la registrada a l'estiu

Els resultats de la quarta onada de l’Observatori del Comerç, impulsat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i, per tant, pertinents al període hivernal del desembre passat fins a l’abril d’enguany, han corroborat uns pronòstics de comportament dels visitants en la línia de les tres anteriors, però amb uns nous indicis rellevants com el lleuger descens en la despesa mitjana de cada persona amb relació a la tardor, sent aquest en el cas dels excursionistes de 22,3 euros menys i en els turistes, de prop de 25 menys. Una diferència prou substancial, val a dir, però que també ha vingut incentivada a causa d’un motiu de visita diferent de l’estrictament comercial en el cas d’alguns forans.

Altrament, i assenyalat avui pel director del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, present amb els responsables de la institució comercial, Josep Maria Mas i Sol Rossell, “hi ha hagut durant aquests darrers mesos un increment en la percepció del visitant respecte a la qualitat del producte, que ha valorat i elevat de l’1 al 10 situant-lo al 8,7, la xifra més gran en comparació a les onades anteriors”, tot i estar en aquests casos també per damunt del 8,3 tant per als turistes com als excursionistes. Convé precisar que aquesta última enquesta pertinent el 2024 és la que ha reunit la mostra d’enquestats més important, amb 904 en total.

L’enquesta d’hivern mostra, com a un altre aspecte destacat i a tall de resum final del període de 2024, que els excursionistes que han visitat el Principat ho han fet gairebé fins a 7 vegades l’any, amb una major concurrència de l’habitual i esdevenint un factor clau en la dinamització del comerç local. En aquest sentit, i segons destaca un dels nombrosos monogràfics de l’anàlisi, aquest tipus de visitant (el que arriba i marxa en el mateix dia) es consolida com el client que inverteix el pressupost més gran amb 112,25 euros de mitjana, la segona més alta dels quatre períodes, mentre que el turista abaixa la quantitat fins als 75,23. La mitjana d’edat, també a remarcar, ha estat en la quarta enquesta de 40 anys el turista i de 45 l’excursionista.

Alguns visitants passejant pel centre d’Andorra la Vella durant aquest passat cap de setmana i primer del mes de juny, amb les altes temperatures com a protagonistes. | El Periòdic / P.M.

Micó ha matisat a l’inici que de tots els enquestats, el 45% dels espanyols eren originaris de la província de Barcelona i els seus voltants, i en el cas dels visitants francesos, el gruix més important (el 25%) provenien de l’Alta Garona, “lògicament en ser les zones més properes al nostre territori”. D’entre els productes comprats pels forans en aquesta última estació de l’any, ha primat en el cas dels gals l’obtenció de tabac amb un contundent 73% i adquirida en el Pas de la Casa per part del 75,7%, seguida de les begudes alcohòliques amb un 53%.

En el cas dels visitants del país veí del sud, hi ha molta més variació amb un 45% destinat en perfumeria, un 40,4% al tabac, un 33% en alimentació i un altre 24,6% derivat en productes de farmàcia i parafarmàcia. En el cas dels originaris d’altres procedències, destaca el seu interès, especialment, per a tres apartats: la vestimenta com el principal atractiu amb el 66,7%, seguida de prop per la perfumeria amb gairebé un 59% i una atenció especial pels productes d’electrònica andorrans amb el 25%. Per acabar, el director de l’àrea de recerca sociològica de l’AR+I ha recordat que per a aquest curs 2025 es tornaran a confeccionar altres quatre enquestes més, “amb la voluntat de continuar enfortint el diàleg amb els comerciants”.