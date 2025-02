Els sindicats reclamen més protecció laboral i accés a la informació econòmica de les empreses

El Consell Econòmic i Social celebrat aquest dimarts ha posat sobre la taula les reformes necessàries en matèria laboral i d’habitatge a Andorra, a través d’una reunió en què s’ha acordat que els sindicats presentaran al març un conjunt de propostes per incorporar canvis a la legislació vigent. L’objectiu, segons ha exposat el secretari general de la Unió Sindical (USdA), Gabriel Ubach, és garantir una millor representació dels treballadors i millorar les condicions laborals en diversos aspectes.

En aquesta línia, Ubach ha insistit en la necessitat d’eliminar l’acomiadament lliure i garantir la protecció dels treballadors que es postulen com a delegats sindicals o que iniciïn un conflicte col·lectiu per defensar els seus drets. “Això de dir ‘vull fer unes eleccions dins de l’empresa’ i que l’endemà estiguis acomiadat quan encara no has estat escollit, és el que ens estem trobant avui en dia”, ha denunciat, tot defensant, en termes de la negociació col·lectiva, el fet que empresaris i treballadors han d’estar al mateix nivell a la taula de negociació. “La llei ha de defensar el més feble, que és el treballador”, ha afirmat.

Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que l’Executiu es troba treballant en aquests moments en la modificació de la llei d’acció sindical per garantir una millor representació dels treballadors en les empreses. “Entenem que és necessari tant per parlar de revaloritzacions salarials com per tractar qüestions a nivell de relacions entre empreses i treballadors”, ha assenyalat. La ministra ha remarcat que s’està donant marge per veure si sindicats i patronal arriben a un consens dins del Consell Econòmic i Social, tot i que el Govern ja treballa en una proposta pròpia de modificació.

Tanmateix, Marsol s’ha mostrat específica en subratllar diverses vegades que l’ens del conflicte ve donat perquè el teixit empresarial del país està format, majoritàriament, per petites empreses amb menys de 250 treballadors, moltes amb només un o dos empleats. “No tenim una tradició sindical arrelada i hem d’adaptar el nostre sistema a la tipologia d’empreses del país”, ha explicat la ministra. En aquest sentit, ha destacat que es preveu una reforma que tingui en compte aquesta realitat, sense grans modificacions però amb millores per afavorir el diàleg entre treballadors i empresaris.

En un altre ordre de qüestions, i relatiu als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), Ubach ha reivindicat que els comitès d’empresa han de tenir accés a la informació econòmica de les companyies abans de prendre decisions. “Quan un comitè d’empresa ha de decidir sobre un ERTO, ha de tenir accés als números de l’empresa. Això passa a tot el món, però aquí la patronal no està disposada que els treballadors coneguin els comptes”, ha denunciat. En aquesta línia, Marsol ha afirmat que la patronal revisarà les propostes sindicals en els pròxims mesos, tot recordant un cop més que moltes empreses són petites i les seves realitats són diferents de les grans companyies on aquestes normatives són més habituals.

Finalment, tant Ubach com Marsol han coincidit en la importància del diàleg entre empresaris i treballadors per arribar a solucions eficaces. Tot i això, Ubach ha acusat el Govern de prioritzar els interessos empresarials, mentre que Marsol ha insistit que qualsevol reforma ha d’adaptar-se a la realitat econòmica i social d’Andorra. “És important tenir en compte aquesta especificitat del nostre teixit empresarial a l’hora de plantejar qualsevol reforma laboral”, ha conclòs la ministra.