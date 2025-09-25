Els preus de les importacions creixen un 1,4% al juny, mentre les exportacions ho fan un 2,8% en només un any

Els preus de les importacions durant el mes de juny s’han incrementat en un 1,4% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Respecte del mes de maig, aquest augment se situa en el 5,9%. De la mateixa manera, i segons publica el departament d’Estadística, el preu de les exportacions ha crescut un 2,8% en un any, mentre que si es comparen les dades amb les del maig, es mostra una disminució del 16,1%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de consum augmenta un 3%, el dels béns de capital creix un 9,5% i els béns intermedis experimenta una variació negativa de 2,8%. Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu de grups com les matèries en brut no comestibles (24,1%), els productes alimentaris i animals vius (12,3%) i les begudes i el tabac (10,5%) mostren augments destacats.
En canvi, el preu unitari de grups com els combustibles, lubrificants minerals i productes similars (17,5%), els olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal (17,4%) i els articles manufacturats diversos (9,2%) han mostrat una tendència negativa en comparació amb ara fa dotze mesos.
En el conjunt de zones geogràfiques, al juny d’aquest any, destaca l’evolució del preu unitari de les importacions provinents de França, amb un increment interanual del 17,7%. En canvi, en la part negativa, sobresurt la caiguda del preu de les importacions procedents de la resta de la UE i Gran Bretanya, que ha registrat un descens del 2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.