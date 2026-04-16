Els permisos transfronterers registren un fort creixement interanual del 62,7% respecte al mateix periode del 2024

Els permisos per a treballadors fronterers registren un fort increment durant el darrer trimestre del 2025, amb 83 autoritzacions concedides entre octubre i desembre, fet que representa un augment del 62,7% respecte al mateix període de l’any anterior. A més, en l’àmbit temporal, també s’han atorgat 31 autoritzacions de treballador fronterer temporal, consolidant la tendència a l’alça d’aquest tipus de permisos.
En conjunt, durant aquest període s’han acordat 6.076 autoritzacions inicials, una xifra que suposa una davallada del 4,8% en comparació amb el mateix trimestre del 2024. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han concedit 1.324, un 2,9% menys, mentre que les de residència i treball han arribat a 858, amb un lleuger increment del 0,6%. D’altra banda, els permisos de residència han sumat 377 autoritzacions, amb una disminució del 14,5% interanual. Aquest descens contrasta amb l’augment destacat dels permisos per a treballadors fronterers.
Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal han estat les més nombroses, amb 4.573 permisos, tot i que han baixat un 4,8%. També han disminuït les autoritzacions per a empreses estrangeres, que s’han situat en 110 (-23,6%), així com les vinculades a recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius, amb 38 autoritzacions (-17,4%).
Segons la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO), els increments més destacats en les autoritzacions inicials es registren entre el personal directiu de les empreses i de les administracions públiques, amb un augment del 30% (15 autoritzacions més), els operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors (+8,8%, amb 10 autoritzacions més) i els tècnics i professionals de suport (+3,8%, amb 32 més).
En canvi, les caigudes més rellevants es concentren en els treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerç, amb un descens del 5,7% (134 autoritzacions menys), i en els treballadors no qualificats, amb una reducció del 4% (66 menys).
A 31 de desembre del 2025, el total d’autoritzacions en vigor s’eleva a 60.284, un 2,4% més que un any abans. D’aquestes, 55.410 són autoritzacions prorrogables, amb un increment del 3,2%. Les de residència i treball arriben a 43.206 (+3,2%) i les de residència a 10.151 (+3,4%). Pel que fa als treballadors fronterers, hi ha 1.943 autoritzacions en vigor, 70 més que l’any anterior, fet que representa un increment del 3,7%.
En relació amb les autoritzacions temporals en vigor, les de treball temporal se situen en 4.574 (-4,7%) i les de treball temporal per a empreses estrangeres en 186, amb una forta davallada del 35,9%. Durant el mateix període, el nombre de baixes del país ha estat de 272, un 18,3% més que l’any anterior.
Finalment, per grups professionals, destaquen els augments entre els tècnics i professionals de suport, amb un increment del 5,7% (333 autoritzacions més), i els artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, amb un 3,1% més (144 autoritzacions addicionals). L’únic descens es registra entre els treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres, amb una caiguda del 5,4% (5 autoritzacions menys).