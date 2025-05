Informe mensual duaner

Els ingressos per tabac decauen gairebé un 30% durant l’abril situant-se en els prop de 8,5 milions d’euros

El mateix mes del 2024 es van recaptar més de 12 milions i la xifra global en els primers quatre mesos també s'ha vist minvada un 28,5%

Caiguda pronunciada dels ingressos per tabac a la Duana durant l’abril. Segons el darrer informe mensual fet públic aquest dilluns, durant el mes passat es van ingressar 8,4 milions d’euros, una xifra que se situa un 29,7% per sota respecte dels registres del mateix mes de l’any anterior, quan es va arribar fins als 12 milions. És per això que, des de principi d’any, els ingressos per les taxes d’importacions de tabac a la Duana han arribat als 31,2 milions, un 28,5% menys en comparació als quatre primers mesos del 2024.

Pel que fa als ingressos mensuals nets, també presenten dades en negatiu. Concretament, l’abril s’ha tancat amb uns ingressos totals de 18,6 milions, un 14,6% menys que l’abril del 2024, mentre que l’acumulat des d’inicis d’any s’enfila als 73,8 milions, cosa que suposa una reducció del 12,8% amb el mateix període anterior.

Per contra, i en relació amb la importació de begudes, cal destacar que el quart mes de l’any ha registrat uns ingressos de prop de 604.000 euros, un 9,2% més que l’abril del 2024. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 4,4 milions, un 3,6% més que en el mateix termini anterior. En darrer lloc, pel que concep a les importacions relatives a altres mercaderies, el mes d’abril s’ha tancat amb uns ingressos de 5,1 milions, un 3,1% més si es compara amb l’abril del 2024.