  • Es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Registre de Comerç i Indústria

Els establiments actius creixen el 2025 i arriben als 14.051, amb un augment generalitzat per sectors i parròquies

Concretament, destaca el nombre d'establiments en l'àmbit dels sectors de les activitats professionals, científiques i tècniques

El 2025 s’ha tancat amb un total de 14.051 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa representa un increment de 890 establiments en relació amb els 13.161 registrats a finals de l’any 2024; és a dir, un augment del 6,8%.

Segons el sector d’activitat econòmica, tal com publica el departament d’Estadística, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit dels sectors de les activitats professionals, científiques i tècniques (3.398 establiments), el comerç a l’engròs i al detall; la reparació de vehicles de motor i motocicletes (3.341 establiments) i la informació i les comunicacions (1.381 establiments).

Destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit dels sectors de les activitats professionals, científiques i tècniques

Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. A més a més, les parròquies d’Ordino i d’Escaldes-Engordany mostren els increments anuals més elevats (9,9% i 7,9%, respectivament), en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies durant l’any 2025.

L’augment general de l’any 2025 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments, identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 1.523 nous establiments i registrant-se 633 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat les activitats professionals, científiques i tècniques (12,7% i 383 establiments nets), la informació i les comunicacions (11,6% i 144 establiments nets) i la construcció (6,6% i 73 establiments nets).

L’augment general de l’any 2025 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments, identificada com la diferència entre les altes i les baixes

En termes comparatius amb l’exercici 2024, en el qual es van registrar 1.366 nous establiments, durant l’any 2025 augmenta el ritme d’altes, experimentant així una variació anual positiva de l’11,5% i 1.523 nous establiments. En canvi, les 633 baixes d’establiments registrades l’any 2025 són inferiors als registres observats l’any anterior (640 establiments i una variació interanual negativa de l’1,1%).

Entrevistes destacades
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
