Els abonaments i el tràfic d’Internet augmenten mentre disminueixen les trucades tradicionals al setembre

El nombre d’abonats als principals serveis de telecomunicacions a Andorra ha augmentat durant el setembre del 2025, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. La telefonia fixa ha arribat als 53.850 abonats, la mòbil als 132.975 i Internet de banda ampla als 43.291. En comparació amb el mateix mes de l’any anterior, això representa un increment del 2,1% en telefonia fixa, del 7,1% en mòbil i del 2,5% en connexions d’Internet de banda ampla.
Entre gener i setembre del 2025, les variacions interanuals continuen sent positives: +2,6% per a la telefonia fixa, +5,8% per a la mòbil i +2,5% per a la banda ampla. Si s’observen les mitjanes dels darrers dotze mesos, la tendència es manté: 53.536 abonats en telefonia fixa (+2,7%), 128.901 en mòbil (+4,8%) i 42.988 en Internet de banda ampla (+2,6%).
En canvi, el tràfic telefònic en minuts sense Internet ha registrat una disminució. El volum total ha estat de 10,55 milions de minuts, un 8,9% menys que al setembre del 2024. Dins d’aquest total, 7,95 milions de minuts corresponen a tràfic nacional (−0,6%) i 2,60 milions a tràfic internacional (−27,6%). En el conjunt dels primers nou mesos de l’any, el descens és del 6,9%, i en el còmput dels darrers dotze mesos arriba al 6,6% negatiu.
Pel que fa al tràfic per Internet, aquest ha continuat creixent. Durant el mes de setembre s’han registrat 13,39 milions de gigabytes, un 9,2% més que un any enrere. El tràfic nacional ha estat de 3,93 milions de GB (+7,6%) i el tràfic internacional de 9,46 milions (+9,9%). Destaca l’augment del tràfic d’Internet mòbil, amb un increment del 35,7% respecte al mateix mes del 2024.
En el període gener-setembre del 2025, el tràfic total d’Internet s’ha incrementat un 8,2%, mentre que, en els darrers dotze mesos, ha arribat a 163,61 milions de GB, un 8,8% més que en el període anterior.
Les dades ajustades indiquen una estabilitat en els abonaments a la telefonia fixa i a Internet de banda ampla, amb un creixement mensual del 0,2%. La telefonia mòbil manté una tendència lleugerament a la baixa però positiva (+0,4%). Pel que fa al tràfic, les trucades sense Internet mostren una lleugera millora dins d’una evolució negativa, mentre que el tràfic d’Internet continua amb una variació mensual lleugerament a l’alça (+0,5%), impulsat principalment pel segment internacional.