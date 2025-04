Sostenibilitat a laurèdia

Turisme sostenible i responsable al centre de la quarta edició d’una jornada que vol repensar el futur del sector

Una jornada que servirà compartir idees, experiències i accions concretes que ajudin a transformar el model turístic actual

El pròxim 28 d’abril, el Comú de Sant Julià de Lòria i Ràdio SER Principat d’Andorra organitzen una nova edició de les Jornades de Turisme Sostenible, que aquest any arriben a la seva quarta edició sota el títol “Turisme sostenible, turisme responsable: Alternatives al turisme de masses”.

Amb una programació dinàmica i oberta a tothom, les jornades volen esdevenir un espai de reflexió i acció col·lectiva entorn d’un model turístic que respecti l’entorn, les persones i el territori. Segons ha explicat la directora de Ràdio SER, Marisol Fuentes, l’objectiu és “oferir un espai per compartir idees, experiències i debats sobre el present i el futur del turisme al país”, comptant amb la visió de professionals i experts tant locals com d’altres indrets.

L’esdeveniment tindrà lloc de 09.00 hores a 13.00 hores i es dividirà en dues parts: una primera centrada en el turisme responsable i una segona on s’abordaran possibles solucions per fer front al turisme de masses, una realitat cada vegada més preocupant, especialment en entorns naturals com el d’Andorra.

Per la seva banda, la cap del Departament de Reactivació Econòmica i Comerç, Anna Majoral Forné, ha destacat la importància d’iniciatives com aquesta per impulsar la consciència ambiental i social des de l’administració: “És essencial aplicar criteris de sostenibilitat en tots els esdeveniments que organitzem. Aquestes jornades són un pas més per promoure accions reals i compromeses”.

Tot i que l’activitat és gratuïta, cal inscriure’s prèviament, ja que l’aforament està limitat a 100 persones. A hores d’ara, una cinquantena d’inscripcions ja han estat confirmades, entre les quals es troben representants institucionals com el ministre del Medi Ambient i professionals d’empreses públiques i privades, incloent-hi estacions d’esquí, establiments hotelers i altres actors del sector turístic.

L’organització de les jornades compta així amb la col·laboració de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, les quals donen suport a aquesta iniciativa per un turisme més responsable.

Per acabar, cal esmentar que les jornades, que enguany es celebren en idioma català i castellà, formen part d’una programació més àmplia iniciada a principis d’abril i busquen, segons els seus organitzadors, “crear petits canvis que puguin portar a grans transformacions“. Per a més informació o inscripcions, es pot contactar al telèfon +376 808 300 o escriure directament a serandorra@prisaradio.com.