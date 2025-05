Observacions del Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes qüestiona l’excés d’hores extra i la repetició de nomenaments d’urgència

L’òrgan fiscalitzador detecta ineficiències organitzatives i recomana regular millor el registre de personal i reforçar els controls

El Tribunal de Comptes ha posat en relleu diverses disfuncions en la gestió del personal públic i la comptabilitat governamental a través de la seva memòria corresponent a l’exercici 2023. Una de les qüestions més destacades fa referència a l’elevat volum d’hores extraordinàries realitzades per funcionaris, amb xifres que superen els límits establerts pel reglament de compensació.

Segons detalla l’informe, un total de 103 empleats públics van ultrapassar el topall legal d’hores extra. D’aquests, nou van acumular més de 300 hores, 20 entre 200 i 300, 41 entre 150 i 200, i 33 més entre 120 i 150. El límit permès és de 120 hores anuals retribuïdes i de 80 hores compensades amb temps de descans. Per aquest motiu, el Tribunal considera que aquestes pràctiques, a banda de vulnerar la normativa, evidencien “debilitats i ineficiències organitzatives”. Davant d’aquest senyal d’alarma, el Govern ha respost que aquestes hores de més “estan motivades i conformades amb les signatures del secretari d’Estat o del director del departament”, considerant que es tractaria de situacions puntuals degudament justificades dins del marc legal.

L’informe també analitza el recurs al personal interí i alerta sobre la pràctica de renovar anualment aquests treballadors per la via d’urgència, especialment quan es tracta de funcions de caràcter estructural. El Tribunal subratlla que aquesta manera d’actuar posa en dubte la periodicitat d’aquestes funcions, tal com estipula la Llei de la Funció Pública. L’Executiu justifica aquesta dinàmica en la necessitat de garantir la continuïtat dels serveis, tenint en compte la càrrega de feina i els recursos disponibles. A més, assegura que les lleis pressupostàries preveuen la transformació progressiva d’aquestes places interines en places de caràcter fix.

Un altre punt que centra l’atenció de l’informe és la manca de regulació específica del registre de personal. El Tribunal considera que aquest hauria d’incloure informació detallada sobre les dades personals, la vinculació amb l’administració i la relació de llocs de treball. Pel que fa als procediments de contractació, l’òrgan fiscalitzador considera insuficient l’obtenció d’una declaració genèrica de responsabilitat per part dels licitadors. En aquest sentit, proposa que es demani una declaració explícita i addicional relativa als delictes contra la funció pública recollits en la Llei qualificada del Codi Penal, per reforçar l’eficàcia del control.

Finalment, el Tribunal emet una valoració positiva de la comptabilitat pública del Govern. Malgrat proposar algunes millores tècniques, conclou que els comptes anuals reflecteixen fidelment la situació econòmica i patrimonial de l’executiu a 31 de desembre de 2023, així com els resultats de les operacions i l’execució pressupostària. També destaca que la documentació presentada conté la informació necessària per a una interpretació clara i adequada.