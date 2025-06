Irregularitats públiques

El Tribunal de Comptes avisa de “pagaments indeguts” en 2023 per la capital als treballadors de baixa

L'organisme fiscalitzador extreu que durant aquest període, les modificacions pressupostàries tramitades "no van rebre el finançament adequat"

El Tribunal de Comptes considera que el Comú d’Andorra la Vella va fer uns pagaments “indeguts” el 2023 quan va satisfer complements salarials per a treballadors que es trobaven de baixa i que no estaven emparats en cap normativa, la qual cosa “contravé” el que estipula la llei de finances comunals.

D’altra banda, des del tribunal també s’alerta que els contractes d’assegurances del comú, amb primes pagades per import de 447.653 euros s’han anat prorrogant tàcitament sense respectar els terminis màxims legals i sense ser sotmesos als principis de publicitat i concurrència que requereix la llei.

Pel que fa a la comptabilitat pública, l’organisme fiscalitzador també evidencia que la corporació comunal “no disposava de mecanismes eficaços per a verificar la legitimitat dels licitadors per a contractar amb l’administració”. Una acusació que consideren que per als integrants de l’òrgan de contractació s’haurien d’implantar procediments que garanteixin el compliment del codi de l’administració i el Codi Penal.

A més, l’anàlisi posa en relleu que el comú no disposa, de forma generalitzada, “d’eines o indicadors per conèixer amb suficient detall el cost dels serveis que presten i l’assoliment dels objectius previstos”. En aquest sentit, es recomana “la implantació d’un sistema d’informació economicofinancera de gestió i eficàcia”, que permeti així la verificació “no tan sols dels comptes, sinó també de la gestió i del compliment dels objectius”, i permeti alhora informar i avaluar els programes d’actuació relacionats amb els serveis que es prestin als ciutadans.

En darrer lloc, i quant a la comptabilitat, s’observa que les modificacions pressupostàries tramitades per la corporació comunal el 2023 “no van disposar de finançament adequat”, la qual cosa va provocar un dèficit en les previsions pressupostàries definitives de 4.284.238 euros, “fet que és contrari al principi d’estabilitat pressupostària” que estipula d’igual manera la llei de finances comunals.