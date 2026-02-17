Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'edifici de Govern. | Marvin Arquíñigo
Diners públics

El sector públic suma fins a 942 milions de despesa al tancament del tercer trimestre, amb un repunt anual del 6,1%

Els ingressos augmenten un 8,3% fins als 1.132 milions d'euros, mentre que el sector públic registra un superàvit pressupostari de 190 milions

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 942,24 milions d’euros al tancament del tercer trimestre del 2025, un 6,1% més que el mateix període de l’any anterior. Els ingressos han ascendit a 1.132,51 milions, amb un increment del 8,3%.

El resultat de gestió ha registrat un superàvit de 230,69 milions d’euros (+12,6%); el resultat de caixa, un superàvit de 216,91 milions (+14%); i el resultat pressupostari, incloent tots els ingressos i despeses, un superàvit de 190,26 milions (+20,4%).

Sense comptabilitzar les transferències internes del Govern als comuns i a la CASS, ni les aportacions de la CASS al Fons de Reserva de Jubilació, i excloent actius i passius financers, la despesa executada ha estat de 532,47 milions (+6,6%) i els ingressos, de 1.022,41 milions (+8,7%). En aquest cas, el superàvit de gestió ha estat de 503,73 milions (+10,5%), el de caixa de 489,94 milions (+11,1%) i el pressupostari de 463,30 milions (+13,3%).

Sense comptabilitzar les transferències internes del Govern als comuns i a la CASS, ni les aportacions de la CASS al FRJ, i excloent actius i passius financers, la despesa executada ha estat de 532,47 milions

Pel que fa estrictament al tercer trimestre (juliol-setembre), la despesa ha estat de 328,48 milions d’euros (+5,8%) i els ingressos de 385,19 milions (+6,1%). El resultat de gestió ha estat positiu en 74,15 milions (+10,2%), el de caixa en 69,15 milions (+11,3%) i el pressupostari en 56,70 milions (+7,9%).

Aplicant els mateixos criteris d’exclusió d’operacions internes i financeres, la despesa del trimestre se situa en 169,51 milions (+4,7%) i els ingressos en 356,77 milions (+7,6%), amb superàvits de 192,26 milions en el resultat de gestió (+9,9%), 187,25 milions en el resultat de caixa (+10,3%) i 174,81 milions en el resultat pressupostari (+9,2%).

