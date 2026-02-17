El sector públic suma fins a 942 milions de despesa al tancament del tercer trimestre, amb un repunt anual del 6,1%

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 942,24 milions d’euros al tancament del tercer trimestre del 2025, un 6,1% més que el mateix període de l’any anterior. Els ingressos han ascendit a 1.132,51 milions, amb un increment del 8,3%.
El resultat de gestió ha registrat un superàvit de 230,69 milions d’euros (+12,6%); el resultat de caixa, un superàvit de 216,91 milions (+14%); i el resultat pressupostari, incloent tots els ingressos i despeses, un superàvit de 190,26 milions (+20,4%).
Sense comptabilitzar les transferències internes del Govern als comuns i a la CASS, ni les aportacions de la CASS al Fons de Reserva de Jubilació, i excloent actius i passius financers, la despesa executada ha estat de 532,47 milions (+6,6%) i els ingressos, de 1.022,41 milions (+8,7%). En aquest cas, el superàvit de gestió ha estat de 503,73 milions (+10,5%), el de caixa de 489,94 milions (+11,1%) i el pressupostari de 463,30 milions (+13,3%).
Pel que fa estrictament al tercer trimestre (juliol-setembre), la despesa ha estat de 328,48 milions d’euros (+5,8%) i els ingressos de 385,19 milions (+6,1%). El resultat de gestió ha estat positiu en 74,15 milions (+10,2%), el de caixa en 69,15 milions (+11,3%) i el pressupostari en 56,70 milions (+7,9%).
Aplicant els mateixos criteris d’exclusió d’operacions internes i financeres, la despesa del trimestre se situa en 169,51 milions (+4,7%) i els ingressos en 356,77 milions (+7,6%), amb superàvits de 192,26 milions en el resultat de gestió (+9,9%), 187,25 milions en el resultat de caixa (+10,3%) i 174,81 milions en el resultat pressupostari (+9,2%).