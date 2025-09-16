Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El salari mitjà puja un 3,5% i se situa en 2.634 euros al juliol. | Arxiu ANA
Augment generalitzat dels sous

El salari mitjà incrementa un 3,5% i s’enfila als 2.634 euros, mentre que el medià ho fa un 5,1% fins als 2.139 euros

El nombre total de persones assalariades del mes de juny d'aquest 2025 és de 44.297, un 3,1% més respecte al mateix mes de l’any anterior

Segons dades avançades del mes de juliol, el nombre de persones assalariades se situa en 44.859, el que representa una variació positiva del 2,8% respecte al mes de juliol avançat de l’any 2024. En aquest sentit, segons indica el Departament d’Estadística, la massa salarial se situa en 118,16 milions d’euros, un 6,4% més respecte al juliol avançat de l’any anterior. Pel que fa al salari mitjà avançat, ara del juliol d’enguany, se situa en els 2.634,02 euros, mentre que el salari medià avançat ho fa en els 2.139,04 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions positives del 3,5% i del 5,1%, respectivament, respecte al 2024.

Pel que fa al nombre total de persones assalariades del mes de juny d’aquest 2025, la dada és de 44.297, la qual cosa representa una variació positiva del 3,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 42.982 persones. De fet, el juny d’enguany presenta l’increment més destacat del nombre de persones assalariades, comparat amb el mateix mes de l’any 2024, en els sectors de ‘Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua’ amb un 10,6% i d’’Activitats immobiliàries i serveis empresarials’ amb un 8,8%. En canvi, el sector que presenta el decrement més destacat és ‘Comerç al detall, llevat de vehicles de motor’ amb un 5,4%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana de persones assalariades és de 45.408 persones, un 2,9% més comparat amb el mateix període anterior. Els sectors que presenten un augment més destacat són ‘Activitats immobiliàries i serveis empresarials’ amb un 7,1% i ‘Construcció’ amb un 6,9%. Per contra, el sector que presenta un decrement més destacat és ‘Comerç al detall, llevat de vehicles de motor’ amb un 2,9%.

Envers la massa salarial total, la del juny és de 117,29 milions d’euros. Així, la variació és positiva, d’un 7,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior. En aquest cas, el sector que presenta una variació positiva més destacable és ‘Activitats immobiliàries i serveis empresarials’ amb un 17,9%. D’acord amb les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 119,34 milions d’euros, equivalent a una variació del 7,8% positiu respecte al mateix període anterior.

