El salari mínim augmentarà fins a situar-se entorn els 1.500 euros amb un increment equivalent al doble de l’IPC

El Govern ha confirmat aquest dimecres que la fixació del salari mínim per al 2026 seguirà el criteri del doble de l’IPC, amb un topall màxim establert. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha detallat que l’objectiu és que l’augment “s’ajusti a l’evolució del cost de la vida” i mantingui la capacitat adquisitiva dels treballadors.
Casal ha recordat que en els darrers cinc anys el salari mínim “ha crescut gairebé un 34%, passant de 1.083 a 1.447 euros”, i que, si s’agafa com a referència l’inici de la primera legislatura del govern encapçalat per Xavier Espot, l’increment és “gairebé del 50%, d’uns 1.000 euros fins als aproximadament 1.500 que preveiem per al 2026”. Amb l’última actualització disponible de l’IPC, del 2,8%, el salari mínim s’enfilaria un 5,6%, situant-se “al voltant dels 1.500 euros mensuals”.
Si el creixement de l’índex supera el 3%, l’augment del salari mínim quedarà “incrementat de forma automàtica” fins al límit del doble de la inflació, amb un topall del 6%
En relació amb les recomanacions europees, el ministre ha recordat que el Consell d’Europa proposa situar els salaris mínims al 60% del salari mitjà. Tot i això, ha precisat que l’organisme també contempla que un país el pugui fixar al 50% del salari mitjà si existeixen “elements normatius que compensin el cost de vida”, com ara el transport públic gratuït o l’ampli ventall d’ajudes socials disponibles.
Casal ha explicat que el Govern determinarà l’import definitiu una vegada es publiqui la dada tancada de l’IPC del 2025. Si el creixement de l’índex supera el 3%, l’augment del salari mínim quedarà “incrementat de forma automàtica” fins al límit del doble de la inflació, amb un topall del 6%.