Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
Alex Montero Carrer
“S’ajusti a l’evolució del cost de la vida”

El salari mínim augmentarà fins a situar-se entorn els 1.500 euros amb un increment equivalent al doble de l’IPC

La mesura segueix les recomanacions europees i s’activarà automàticament quan es confirmi l’IPC de 2025, tot i que amb un topall màxim del 6%

El Govern ha confirmat aquest dimecres que la fixació del salari mínim per al 2026 seguirà el criteri del doble de l’IPC, amb un topall màxim establert. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha detallat que l’objectiu és que l’augment “s’ajusti a l’evolució del cost de la vida” i mantingui la capacitat adquisitiva dels treballadors.

Casal ha recordat que en els darrers cinc anys el salari mínim “ha crescut gairebé un 34%, passant de 1.083 a 1.447 euros”, i que, si s’agafa com a referència l’inici de la primera legislatura del govern encapçalat per Xavier Espot, l’increment és “gairebé del 50%, d’uns 1.000 euros fins als aproximadament 1.500 que preveiem per al 2026”. Amb l’última actualització disponible de l’IPC, del 2,8%, el salari mínim s’enfilaria un 5,6%, situant-se “al voltant dels 1.500 euros mensuals”.

Si el creixement de l’índex supera el 3%, l’augment del salari mínim quedarà “incrementat de forma automàtica” fins al límit del doble de la inflació, amb un topall del 6%

En relació amb les recomanacions europees, el ministre ha recordat que el Consell d’Europa proposa situar els salaris mínims al 60% del salari mitjà. Tot i això, ha precisat que l’organisme també contempla que un país el pugui fixar al 50% del salari mitjà si existeixen “elements normatius que compensin el cost de vida”, com ara el transport públic gratuït o l’ampli ventall d’ajudes socials disponibles.

Casal ha explicat que el Govern determinarà l’import definitiu una vegada es publiqui la dada tancada de l’IPC del 2025. Si el creixement de l’índex supera el 3%, l’augment del salari mínim quedarà “incrementat de forma automàtica” fins al límit del doble de la inflació, amb un topall del 6%.

Comparteix
Notícies relacionades
Les previsions situen el creixement del PIB del 2025 en un 4,8% amb una evolució moderada a finals de dècada
Andorra en xifres es renova amb una plataforma digital més completa i orientada a centralitzar dades del país
Naturland posa el punt final al pont de la Puríssima amb més de 2.000 visitants i un increment d’ingressos de l’11,5%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
Les previsions situen el creixement del PIB del 2025 en un 4,8% amb una evolució moderada a finals de dècada
  • Economia
Andorra en xifres es renova amb una plataforma digital més completa i orientada a centralitzar dades del país
  • Economia
Naturland posa el punt final al pont de la Puríssima amb més de 2.000 visitants i un increment d’ingressos de l’11,5%
Publicitat
Entrevistes destacades
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Judith Casal
Expresidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu