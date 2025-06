Estadística

El residents augmenten notablement els viatges i la despesa turística el 2024, amb un increment del 54%

L'any 2024 es va tancar amb una clara tendència a l'alça en la mobilitat dels residents andorrans, tant en nombre de viatges com en despesa

Durant el 2024, la població resident a Andorra va intensificar els seus desplaçaments, tant en forma de viatges com d’excursions. Segons dades publicades pel Departament d’Estadística, es van registrar un total de 303.120 desplaçaments, un 11,2% més que l’any anterior. D’aquests, el 27,8% van correspondre a viatges (84.305, amb un increment del 54,1%), mentre que el 72,2% van ser excursions (218.815, amb una pujada més moderada del 0,5%).

Tot i aquest augment global, el nombre mitjà de persones per desplaçament va disminuir: 2 persones per viatge (−6,8%) i 1,53 per excursió (−2,3%).

El nombre total de pernoctacions fora del país també va experimentar una pujada significativa, amb 738.323 nits el 2024, un 54,2% més que l’any anterior. Així mateix, la durada mitjana dels viatges va ser de 8,76 nits, gairebé idèntica a la del 2023.

Els principals mesos per viatjar van ser l’agost (23,5%), el setembre (15,8%) i el juliol (14,9%). En conjunt, aquests tres mesos d’estiu van concentrar més de la meitat dels viatges, amb augments destacats, especialment al setembre, que va experimentar una variació del 92,8%.

Espanya va liderar novament com a país de destinació preferit, amb un 54,7% dels viatges. La segueixen altres països (23%), Portugal (15,5%) i França (6,8%). Respecte al 2023, destaca l’augment dels viatges a altres països (+132,8%), Portugal (+73,7%) i Espanya (+38%).

Pel que fa a les excursions, gairebé totes (96,4%) van tenir com a destí Espanya, mentre que França va representar només el 3,6%. En termes anuals, les excursions a França van caure un 37,9%, mentre que les que es dirigien a Espanya van créixer un 2,8%.

El vehicle lleuger de motor va ser el mitjà de transport més utilitzat per viatjar (62,6%), seguit de l’avió (24,4%) i l’autobús (5,7%). El transport aeri va registrar un fort creixement (+109,1%), seguit de l’autobús (+54%) i el vehicle privat (+35,7%). En canvi, el transport marítim (2,7%) va disminuir un 21%.

En total, el 2024 hi va haver 168.238 viatgers (amb un increment del 43,5%) i 334.570 excursionistes (−1,9%). En conjunt, el 33,5% dels desplaçaments van ser viatges i el 66,5% excursions.

Pel que fa a les motivacions dels viatges, predominen les vacances i l’oci amb un 93,7%, seguides de les visites a familiars o amics (4,1%) i els tractaments de salut (0,7%). Totes aquestes categories van créixer considerablement respecte a l’any anterior: +42,4%, +80,2% i +70,7%, respectivament.

En el cas de les excursions, els motius principals van ser l’oci (41,5%), les compres (21,1%) i les visites a familiars o amics (15,4%). Tanmateix, es va registrar una davallada dels desplaçaments per oci (−7,9%) i per compres (−45,1%), mentre que les visites familiars van augmentar un 91,6%.

La despesa total en viatges durant el 2024 es va situar en 128,1 milions d’euros, amb una pujada anual del 45%. La despesa mitjana per viatge va ser de 1.520 euros (−5,9%), per persona de 761,71 euros (+1%) i per nit de 173,57 euros (−6%). Pel que fa a la despesa mitjana per persona i nit, va augmentar un 8,2%, arribant als 86,03 euros.

Pel que fa a les excursions, la despesa total va ser de 25,89 milions d’euros. La mitjana per excursió i persona va ser de 118,34 euros, i per persona, de 77,40 euros.

Durant els viatges del 2024, el 56,1% dels desplaçaments es van fer en allotjaments de mercat, mentre que el 43,9% van ser en allotjaments no comercials. Tots dos tipus van experimentar augments interanuals: +72,7% en allotjaments de mercat i +35,4% en els no de mercat.