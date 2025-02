El preu mitjà del metre quadrat dels habitatges amb menys d’un any d’antiguitat augmenta un 42,7%

El preu mitjà per metre quadrat de les llars amb menys d’un any d’antiguitat ha experimentat un augment del 42,7% entre els anys 2022 i 2023, situant-se en 11,7 euros. Segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística, el preu mitjà per metre quadrat, independentment de l’edat de la residència, ha passat de 7,7 euros el 2022 a 8,6 euros el 2023, suposant un increment de l’11,7%.

Paral·lelament, el nombre total d’habitatges de les llars residents a Andorra mostra un creixement continuat durant els darrers cinc anys, amb un augment global de 4.966 unitats. D’aquesta xifra, 1.165 corresponen a habitatges de propietat, mentre que els 3.801 restants es refereixen a habitatges en règim de lloguer. Concretament, el nombre de llars residents per llogar ha augmentat un 10% entre el 2022 i el 2023, passant de 22.609 a 24.982.

En l’àmbit del règim de tinença, el lloguer continua sent el model predominant per a l’habitatge principal al Principat, representant el 65,5% del total per a l’any 2023, amb un increment de 2 punts percentuals respecte a l’any anterior.

Finalment, segons les dades de l’enquesta de pressupostos familiars, el percentatge de pisos respecte al total d’habitatges a Andorra ha mostrat una tendència altrament ascendent, arribant al 92,1% –un ascens de 0,5 punts en relació amb l’any 2019. Quant a la distribució per superfície, els habitatges compresos entre 75 i 100 metres quadrats són els més nombrosos (12.120 unitats), seguits pels de 50 a 75 metres quadrats (9.109 unitats) i pels de 100 a 125 metres quadrats (8.576 unitats), que representen, respectivament, el 31,8%, el 23,9% i el 22,5% del total d’habitatges.