El preu dels carburants puja al gener amb increments de fins al 3,4%

El preu mitjà dels carburants ha augmentat durant el mes de gener en comparació amb el mes anterior, segons dades publicades per l’organisme d’Estadística. El preu del gasoil de calefacció domiciliària s’ha situat en 0,993 euros per litre, amb un increment del 2,6%, mentre que el gasoil de calefacció de botiga, amb un preu de 0,941 euros per litre, ha registrat un augment del 3,4%.

Pel que fa a la gasolina, la sense plom de 95 octans ha assolit un preu mitjà d’1,392 euros per litre, amb un increment de l’1,7%, el mateix percentatge d’augment registrat per la gasolina sense plom de 98 octans, que ha arribat a 1,452 euros per litre. D’altra banda, el gasoil de locomoció ha augmentat un 2,5%, situant-se en 1,304 euros per litre, mentre que el gasoil de locomoció millorat ha assolit els 1,337 euros per litre, també amb un increment del 2,5%.

En comparació amb el mes de gener de l’any passat, el gasoil de calefacció domiciliària ha augmentat un 0,9%, i el gasoil de calefacció de botiga, un 0,8%. En canvi, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han experimentat descensos del 2,8% i del 2,7%, respectivament. Pel que fa a la gasolina, la sense plom de 95 octans ha registrat un augment de l’1,5%, mentre que la sense plom de 98 octans ha pujat un 1,4%.

Si es comparen els preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període de l’any anterior, s’observa una disminució del 4,1% en el preu del gasoil de locomoció i del 4% en el gasoil de locomoció millorat. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans ha baixat un 2,7% i la de 98 octans, un 2,6%. Finalment, el gasoil de calefacció domiciliària ha registrat un descens de l’1,6%, mentre que el gasoil de calefacció de botiga ha disminuït un 2,8%.