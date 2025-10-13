Estadística

El preu dels carburants cau de manera generalitzada: la gasolina baixa un 3,5% en comparació el setembre del 2024

Envers el mes anterior, l'agost, la gasolina sense plom de 95 octans ha disminuït un 1,1%, mentre que la gasolina sense plom de 98 octans un 1%

El preu mitjà de tots els carburants ha disminuït durant el setembre en comparació amb el mes anterior. Segons publica aquest dilluns el Departament d’Estadística, tant el gasoil de calefacció domicili com el de botiga han caigut un 0,5%, la gasolina sense plom de 95 octans un 1,1% i la gasolina sense plom de 98 octans un 1%. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han reduït un 0,7% en ambdós casos.

Si es compara amb el mes de setembre del 2024, també es registra una davallada. Així, el gasoil de calefacció domicili ha disminuït un 0,5% i el gasoil de calefacció botiga un 0,6%, mentre que el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat ho han fet un 1,4% en ambdós casos. De la mateixa manera, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han caigut un 3,5% i un 3,3%, respectivament.

Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers nou mesos de l’any 2025 respecte al mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han baixat un 7,1% i un 7%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans un 6,6% i un 6,3%, i el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga un 5,6% i un 5,8%.

Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers 12 mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han reduït un 8,2% i un 8%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans un 6,5% i la gasolina sense plom de 98 octans un 6,3%. El gasoil de calefacció domicili ha disminuït un 6,4% i el gasoil de calefacció botiga un 6,8%.