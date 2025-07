Béns immobles

El preu del metre quadrat dels locals comercials de Carlemany i Meritxell triplica el de la resta del país

Per contra, i pel que fa als que s'ubiquen al que es considera segona línia, el Pas de la Casa i Escaldes-Engordany són els més cars del territori

Tot local comercial al Pas de la Casa ha estat sempre, per estadística, a un preu elevat. És per això que el metre quadrat ha estat en els darrers anys el més alt de tot el país, fins ara, ja que de la mateixa manera que passa amb l’habitatge (sigui de compra o de lloguer), les dues principals avingudes del país, Carlemany i Meritxell, han destronat la població encampadana del primer lloc del podi. Tant, que a hores d’ara tripliquen les ja elevades xifres del Pas, tal com ha explicat a EL PERIÒDIC un professional especialista en peritatge de béns immobles.

En aquestes dues zones d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, fa poc més d’un parell d’anys, el preu del metre quadrat rondava entre els 5.000 i els 15.000 euros. Ara, en el primer cas, un local al que es considera primera línia es pot moure entre els 5.300 i els 18.000 €/m2, mentre que en el segon la xifra balla entre els 6.400 i també els 18.000 €/m2. Per contra, les zones més cotitzades del Pas de la Casa, aquelles cèntriques que “històricament sempre han estat altes”, no superen els 7.000 €/m2: el carrer Major se situa entorn els 6.945 euros per metre quadrat; seguit del carrer Sant Jordi, amb 6.650, i de l’avinguda del Consell General, amb 5.260.

La xifra de negoci de la zona és la que, a trets generals, marca el preu del m2. | El Periòdic

D’altra banda, els espais ubicats en segones línies de la localitat fronterera amb França i d’Escaldes-Engordany són més cars que els de la resta del territori. I és que cal recordar que totes dues “compten amb una xifra de negoci molt important, sobretot durant la temporada d’esquí”. En aquest cas, al carrer Catalunya i a l’avinguda d’Encamp se situen en 6.900 i 4.600 €/m2, mentre que zones properes a Carlemany es poden enfilar als 9.200, els 7.000 o els 6.800 €/m2. A la capital, la segona línia es cotitza entre els 2.200 i els 4.500 euros el metre quadrat.

És a dir, la resta de locals situats a segona línia i a les altres parròquies depenen del seu valor comercial, motiu pel qual Sant Julià de Lòria, Canillo i Ordino no són gaire elevats, mentre que la Massana ho és una mica més. Amb tot, l’expert assenyala que la tendència alcista d’aquests preus és lineal, de la mà de l’IPC, mentre que aquells que disminueixen ho fan per antiguitat.