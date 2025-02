El preu de l’habitatge augmenta un 15,3% i arriba als 4.149 euros el metre quadrat

El preu mitjà per metre quadrat dels habitatges a Andorra va experimentar un increment del 15,3% durant el 2024, situant-se en 4.149,9 euros, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. Per parròquies, Andorra la Vella va registrar l’augment més significatiu, amb un 41,3%, seguida d’Ordino (20,7%) i Canillo (15%). En canvi, Sant Julià de Lòria va ser l’única parròquia on el preu per metre quadrat va disminuir, amb una caiguda del 12%.

En paral·lel a l’augment del preu de l’habitatge, el nombre de transaccions immobiliàries efectuades el 2024 va caure un 11,7% en comparació amb l’any anterior. Tanmateix, Andorra la Vella (18,6%) i Sant Julià de Lòria (6,5%) van ser les úniques parròquies que van registrar un creixement en el nombre d’operacions.

Pel que fa al conjunt de béns immobles transmesos, la variació anual va ser d’un -7,8%. Totes les categories van experimentar una reducció en el volum de transaccions, excepte els terrenys (58,2%), els edificis (11,1%) i els habitatges unifamiliars (6,2%). Territorialment, quatre parròquies van registrar una davallada, mentre que Andorra la Vella (45,6%), Sant Julià de Lòria (14,6%) i Encamp (7,1%) van veure incrementades les seves transmissions.

Quant al valor global dels béns immobles transmesos, es va registrar una disminució del 2,7% en comparació amb l’any anterior. No obstant això, els edificis (99,5%) i els pisos (4,6%) van ser les úniques tipologies que van experimentar un increment del seu valor. Territorialment, quatre parròquies van registrar un augment en el valor dels béns transmesos, mentre que Canillo (-37,9%), Escaldes-Engordany (-35,4%) i la Massana (-20,1%) van patir una disminució.

Pel que fa a la superfície total transmesa, es va registrar un increment del 6,8% respecte a l’any anterior. Malgrat que la majoria de categories van experimentar una reducció en la superfície transmesa, els edificis (34,5%) i els terrenys (28%) van augmentar. Territorialment, quatre parròquies van veure disminuir la superfície dels béns transmesos, mentre que Encamp (104,4%), Ordino (53%) i Sant Julià de Lòria (16,8%) van registrar un augment en comparació amb l’any anterior.