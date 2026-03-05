Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un aparcament a Ordino. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

El parc automobilístic s’incrementa el 2025 un 3,6% envers l’any passat i ja s’enfila fins a les 104.700 unitats

Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l'increment en valor absolut més elevat, augmentant amb 2.497, és a dir, un 3,7% més

El parc automòbil d’Andorra a tancament del 2025 és de 104.700 vehicles, una xifra que representa un augment de 3.676 unitats, és a dir, una variació del 3,6% respecte als 101.024 vehicles existents a 31 de desembre de l’any 2024. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (2.497 unitats més), assolint la xifra de 70.657 turismes. Això equival a un 3,7% més que a l’any anterior.

Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen l’1,3% del total de vehicles del parc, i que durant l’any 2025 han elevat el seu nombre en 251 unitats (fins a les 1.331), un augment del 23,2% respecte a l’any 2024. Quant als vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en 1.315 unitats (fins a les 5.118), és a dir, una variació positiva del 34,6% en relació amb l’any anterior.

L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 16,2 anys

Així mateix, el nombre de motocicletes o ciclomotors és de 19.767 unitats, la qual cosa equival a una variació absoluta de 707 unitats i a un increment del 3,7% respecte de l’any anterior. Per la seva banda, el volum de camions i camionetes també s’incrementa en relació amb l’any 2024. Concretament, creixen en un 5,7% (408 unitats) i arriben als 7.613 totals.

D’altra banda, l’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 16,2 anys a 31 de desembre de l’any 2025, la qual cosa suposa una variació positiva de l’1,3% respecte a l’any 2024.

Atenint-nos a les dades de finals de l’any 2025, hi ha 793,4 turismes, 222 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.175,6 vehicles per cada 1.000 habitants. Les tres ràtios experimenten tendències a l’alça en aquest darrer any. Igualment, la ràtio del total de vehicles de mobilitat elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 27,5 vehicles de mobilitat elèctrica per cada 1.000 vehicles, un augment del 22,9% en relació amb l’any 2024.

Comparteix
Notícies relacionades
L’Empresa Familiar defensa que la col·laboració publicoprivada ha de ser “un eix estratègic” per al futur del país
El tancament de l’RN20 comporta que la Duana clogui el mes de febrer amb un descens d’ingressos superior al 4%
La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
L’Empresa Familiar defensa que la col·laboració publicoprivada ha de ser “un eix estratègic” per al futur del país
  • Economia
El tancament de l’RN20 comporta que la Duana clogui el mes de febrer amb un descens d’ingressos superior al 4%
  • Economia
La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat
Publicitat
Entrevistes destacades
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu