Cartera d'Economia i Habitatge

El nou reglament d’inversió estrangera contemplarà un termini de 18 mesos per a acreditar l’activitat

Casal sostreu que el Govern portarà a terme un seguiment explícit per a cada inversió perquè s'adeqüi a projectes que aportin un valor afegit

El Consell de Ministres ha aprovat avui el reglament d’inversió estrangera, el qual desplega els aspectes tècnics recollits en la llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge (Llei Òmnibus) aprovada tot just fa un mes, mentre que aquesta normativa entrarà en vigor a partir del pròxim 16 d’abril. En aquest sentit, cal recordar que la llei marc de l’habitatge ja limita la compra d’habitatges per part inversors estrangers a dos immobles, com també la promoció immobiliària, que es restringeix a la promoció de llars de lloguer, del qual un 50% ha de ser a preu assequible.

D’aquesta forma, la normativa detalla, d’una banda, com es formalitzen les inversions estrangeres davant de notari un cop s’han resolt favorablement per l’Administració i com es produeix l’intercanvi de dades entre els fedataris públics i l’Administració. De l’altra, i aquí la novetat i apunt tècnic que recull el reglament, “és farà un seguiment més exhaustiu per part del Govern que es durà a terme per a les noves inversions estrangeres un cop aprovat el mateix”, les quals han de provar l’exercici d’una activitat econòmica efectiva en el termini de 18 mesos a comptar de la seva autorització, “un termini de temps que abans no estava estipulat i que ara s’aplica per refermar aquest control” ha explicat Casal.

Les empreses de capital forà “hauran d’acreditar així l’alta d’un comerç, l’acreditació d’un mínim de xifra de negoci i el compliment de les obligacions comptables i fiscals”, entre altres aspectes, com bé ha descrit el ministre. Per aquesta raó, la legislació implementa un mecanisme de seguiment i control associat a la inversió de manera que aquesta “es materialitzi efectivament i respongui a projectes empresarials amb valor afegit“, amb un règim sancionador en cas d’incompliment i per un import que es consideri adequat.

A banda d’això, la normativa llista les comprovacions que realitza el Registre d’Inversions estrangeres en relació amb les sol·licituds abans de resoldre-les. Així, aquest registre haurà de comprovar que les operacions descrites a les sol·licituds “no siguin inversions estrangeres prohibides, quan puguin perjudicar, encara que sigui ocasionalment, l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic o bé el medi ambient, la salut pública, la seguretat alimentària o també l’accés a fonts d’energia i matèries primeres”, entre altres àmbits que ha recordat Casal.

En últim lloc, i qüestionat sobre si el Ministeri i secretaria d’Estat d’Habitatge i el registre d’inversions nomenat compten amb un nombre d’efectius suficients per afrontar aquest increment de les comprovacions, el ministre portaveu ha deslligat que no caldrà dotar més treballadors en aquests departaments “perquè amb les plantilles actuals ja es podrà tirar endavant”. Sobre la regulació d’aquest tipus de capital, Casal ha raonat que era imprescindible “per encaixar-la així a una nova realitat que viu el país i realitzar el seu desplegament tècnic en uns terminis raonables”.