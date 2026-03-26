  La frontera hispanoandorrana.
El nombre de vehicles que han entrat al Principat disminueix gairebé un 17% al mes de febrer i s’estima en 266.987

Els turismes provinents de França registren una percentual variació negativa que supera el 60%, mentre que els d’Espanya incrementen un 1,9%

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de febrer s’estima en 266.987, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al febrer de l’any anterior del 16,6%. Segons publica el Departament d’Estadística, el total de turismes presenta un decrement del 17,4% i el de vehicles pesants del 0,2%.

Amb tot, els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva de l’1,9%, mentre que pels provinents de França han registrat una variació negativa del 61,6%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 6,4% a la frontera hispanoandorrana, mentre que a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un 43,3%.

De gener a febrer d’aquest 2026, respecte al mateix període de 2025, s’ha registrat un decrement del 12,2% en el nombre total de vehicles que han entrat al país, amb un 0,2% dels provinents d’Espanya i un 43,5% dels provinents de França.

D’altra banda, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.100.580. Pel que fa a la frontera francoandorrana, s’han registrat 1.189.057 entrades de vehicles en aquest període, mentre que per la frontera hispanoandorrana han entrat 2.911.523 vehicles.

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

