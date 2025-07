Ocupació laboral

El nombre de persones aturades al Principat durant el mes de juny va ser de 267, un 3,5% respecte al mes de maig

No obstant això, la xifra ha decrescut un 20,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan la quantitat de persones aturades era de 334

El mes de juny es va tancar amb 267 persones a l’atur, amb una variació respecte al mes anterior del 3,5% més, mentre que la xifra és un 20,1% menor que al mateix mes de l’any anterior (334 persones). El nombre de demandants en millora a final de mes és de 183 persones, amb una variació respecte al mes anterior nul·la i una variació del 21,8% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 1.928, amb una variació mensual de l’1,3% menys. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és d’un 0,5% més.

Dels 267 demandants en recerca d’un lloc de treball, un 23,6% són empleats administratius, un 20,2% són treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 18,4%, treballadors no qualificats.En referència a les 183 persones en demanda d’una millora laboral un 26,8% són empleats administratius, un 18,6%, tècnics i professionals de suport i un 16,4%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.

Al mateix temps, es van registrar 1.928 ofertes de llocs de treball, un 39,9% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció, un 22% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 20% per a treballadors no qualificats. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb més de dinou anys de residència, que representen el 16,9% del total, seguits dels d’altres nacionalitats de menys de cinc anys de residència, que representen el 13,8% del total.

El detall per tram d’edat mostra que les persones demandants en recerca d’un lloc de treball es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys (42,3%). De la mateixa manera, les persones demandants de millora de la situació laboral es concentren majoritàriament en el tram de 40 a 59 anys (47,5%). La quantitat de dones en recerca de lloc de treball (52,1%) és lleugerament major que la dels homes (47,9%). La majoria dels demandants en millora (60,1%) són dones.

Prestació social

Per altra banda, i segons les dades del Departament d’Afers Socials, en l’últim dia del mes de juny, 11 persones eren beneficiàries d’ajuts econòmics per desocupació involuntària. Un 45,5% dels beneficiaris se situen en el tram de més 59 anys. Pel que fa al sexe, la majoria de les persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària són dones, un 72,7%. Per nacionalitat, un 54,5% dels beneficiaris són andorrans. Quant al temps de residència, el 60,0% dels beneficiaris de l’ajut fa deu o més anys que viuen a Andorra.