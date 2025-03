Les matriculacions de vehicles al febrer s’incrementen fins a 341, un 16,4% més que el 2024

El nombre de matriculacions de vehicles al mes de febrer ha assolit les 341 unitats, el que representa un increment del 16,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. En termes absoluts, s’han matriculat 48 vehicles més que el febrer del 2024.

Per categories, l’augment més destacat s’ha registrat en la categoria “altres”, que ha doblat les seves xifres (100% més), seguida dels turismes, amb un creixement del 19,8%, i de les motocicletes i ciclomotors, que han augmentat un 18,5%. En canvi, les matriculacions de camions i camionetes han caigut un 17,9%.

En l’acumulat del 2025, el nombre de vehicles matriculats ascendeix a 600, una xifra lleugerament superior a la del mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 597 vehicles, cosa que suposa un increment del 0,5%. Per segments, han presentat variacions positives la categoria “altres”, amb nou unitats més (90%) i els camions i camionetes, també amb nou unitats més (16,4%). En canvi, les matriculacions de turismes han disminuït en quinze unitats (-3,6%) i les de motocicletes i ciclomotors s’han mantingut estables.

En els darrers dotze mesos, les matriculacions totals han estat 3.778, fet que suposa una caiguda del 5,4% respecte al mateix període anterior (3.994 vehicles). Tot i això, la categoria “altres” ha experimentat un augment del 8,1%. En sentit contrari, les matriculacions de camions i camionetes han disminuït un 6,8%, les de turismes un 6,4% i les de motocicletes i ciclomotors un 3,3%.

Pel que fa al tipus de combustible, el mes de febrer ha registrat un increment de l’1,6% en les matriculacions de vehicles de gasoil, mentre que les de gasolina s’han mantingut sense variació. Els vehicles elèctrics 100% han assolit les divuit unitats matriculades, nou més que l’any passat. D’altra banda, s’han matriculat 85 vehicles híbrids en termes globals, 35 més que el febrer del 2024, i vuit vehicles sense carburant, tres més que el mateix mes de l’any passat.

En el conjunt de l’any 2025, les matriculacions de vehicles de gasolina han disminuït en 45 unitats (-13,1%), les de gasoil en cinc unitats (-4,5%) i les dels híbrids de gasolina endollable també en cinc unitats (-13,5%). En canvi, han augmentat les matriculacions dels híbrids de gasolina no endollable, amb 40 unitats més (64,5%), i dels híbrids de gasoil no endollable, amb vuit unitats més (66,7%).

En l’anàlisi dels darrers dotze mesos, destaca la reducció de 139 matriculacions de vehicles de gasolina (-6,2%) i 153 de gasoil (-20,7%). Els vehicles elèctrics han augmentat un 10,8%, els híbrids de gasolina no endollable un 14,8% i els híbrids de gasoil endollable un 18,2%. Per contra, els híbrids de gasolina endollable han caigut un 13,1%, mentre que els de gasoil no endollable han disminuït un 1%. Finalment, les matriculacions de vehicles sense carburant han experimentat un notable increment del 26,6%.