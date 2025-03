Aniversari d'espai de joc i entreteniment

Unnic celebra els dos anys de vida realçant el pas de gairebé mig milió de visitants per les seves instal·lacions

El centre d'oci posa en coneixement els prop de 10,5 milions d'euros de facturació amb els quals ha tancat el seu segon exercici interanual

Diuen que els inicis mai són senzills, i més quan en un país com el Principat mai s’havia albergat un espai d’oci i entreteniment de les característiques i magnituds que ha ofert Unnic en els seus primers dos anys de vida. Un espai, val a dir, que no només ofereix fins a tres plantes dedicades als jocs d’atzar, sinó també múltiples zones de restauració i ‘lounge bar’ i discoteca. A més, sol acollir amb assiduïtat esdeveniments particulars que van des de l’àmbit musical fins a l’empresa.

“Aquest segon aniversari indica per a nosaltres una fita molt especial perquè el que molta gent no sap és que ens hem topat, sobretot durant el primer any, amb una gran sèrie d’entrebancs i obstacles per fer-lo realitat. Tanmateix, el pas de més de 480.000 persones fins avui en dia avala que, tot i ser encara un projecte embrionari, estem clarament enlairant”, ha sostret amb alegria aquest vespre Marc Martos, conseller delegat de Jocs SA. El mateix també ha anunciat que l’esforç i alegria d’un equip de més de 155 efectius ha provocat la consolidació del que titlla i cataloga com “un projecte de país”.

La roda de premsa de l’equip directiu d’Unnic per anunciar el balanç dels dos anys del centre d’oci a càrrec de Marc Martos, José Fulgencio i Pedro Moran. El Periòdic / Marvin

Martos també ha tret pit de la bona acceptació que tenen els nous visitants en fer saber que “cada cap de setmana es registren noves altes de clients que ingressen al Gran Casino per primera vegada, representant aquests un de cada dos usuaris“. Altrament, també ha incidit que tot i ser el públic majoritari d’Andorra, i amb un 51% de visitants espanyols i francesos, els taulells d’accés a la part de jocs “han donat la benvinguda i acreditat el pas de persones de 145 nacionalitats diferents”. La represa de l’escola de crupiers, inaugurada el setembre del 2022 per a les primeres formacions, també s’ha anunciat que tornarà a obrir enguany.

Per la seva banda, el director del centre d’Unnic, José Fulgencio, ha estat l’encarregat de traslladar les xifres econòmiques que han dotat a la infraestructura d’entreteniment amb gairebé 10 milions i mig d’euros de facturació durant el seu segon exercici interanual, tingut lloc entre març de 2024 i febrer del present any, “el que suposa un creixement del 18% respecte al nostre primer curs”, ha recalcat. Fulgencio ha matisat, alhora, que l’atenció al client “s’ha alçat com un altre dels punts forts de l’espai”, rebent des del passat mes de març de 2023 fins a la data un total de 22.500 trucades o consultes d’informació i reserves.

La sala Greenbox i discoteca d’Unnic, repleta amb la presència de periodistes andorrans, espanyols i francesos per a escoltar el balanç dels dos primers anys. | El Periòdic / Marvin

Finalment, també ha pres la paraula el director de màrqueting, MICE i TT.OO. d’Unnic, Pedro Moran, qui ha continuat la línia del parlament de Martos assegurant que “sense ser encara un transatlàntic del sector, el bon sorgiment inicial els està permetent somiar amb un futur esperançador i més gran“, que contempla innovadors projectes com ara incloure en les llistes de la discoteca una llista per a membres VIP i organitzar en els pròxims mesos esdeveniments gastronòmics d’alt nivell amb sopars que “superin les quatre xifres” i amb l’entrada de convidats de luxe.