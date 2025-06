Debat informatiu

El governador del Banc d’Espanya entra a formar part del programa de la Trobada Empresarial al Pirineu

José Lluís Escrivá oferirà als assistents una visió experta i complementària sobre els reptes i oportunitats del nou escenari geopolític mundial

La 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny a la Seu d’Urgell amb el lema ‘L’empresa davant del nou ordre mundial’, centrarà l’atenció en els grans canvis geopolítics globals i el seu impacte en l’economia. En aquest context, i com a principal novetat, s’ha incorporat al programa de la jornada el governador del Banc d’Espanya, José Luís Escrivá, que substitueix enguany el president del CIDOB, Josep Borrell, que no podrà ser-hi present per un motiu de força major.

Escrivá, economista amb una llarga trajectòria en institucions nacionals i internacionals, va ser nomenat governador del Banc d’Espanya el setembre de 2024. Anteriorment, val a dir, va ocupar els càrrecs de ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (2020-2023), com també titular per a la Transformació Digital i la Funció Pública (2023-2024).

D’aquesta manera, Escrivá dialogarà durant els dies citats amb el doctor en Ciències Econòmiques, Alfred Pastor, i oferirà als assistents al mateix temps una visió experta i complementària sobre els reptes i oportunitats del nou escenari geopolític. Cal remarcar que la sessió serà moderada pel periodista Josep Puigbó.