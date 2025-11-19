Finances impulsa una nova reforma per garantir que les crisis bancàries no acabin recaient sobre el contribuent

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, una actualització destinada a mantenir l’alineament amb els estàndards internacionals i europeus. La iniciativa dona compliment a les obligacions derivades de l’Acord Monetari signat entre Andorra i la Unió Europea, vigent des del 2011.
El text té com a finalitat reforçar la protecció de l’interès públic en episodis de crisi bancària i garantir que, en cas d’haver d’activar un procés de resolució, la càrrega econòmica no recaigui sobre les finances públiques. D’acord amb el projecte, el cost s’ha d’assumir mitjançant els recursos dels accionistes i creditors de l’entitat afectada.
El projecte legislatiu incorpora els canvis europeus més recents, reforça les facultats de l’AREB i assegura un mecanisme de resolució bancària
La reforma incorpora les modificacions més recents de la directiva europea homòloga. Inclou la revisió de definicions clau, l’actualització del tractament de diversos instruments financers i l’ampliació de les facultats d’intervenció precoç i de les avaluacions de resolució que correspon dur a terme a l’Autoritat de Resolució Nacional (AREB).
La redacció del projecte s’ha desenvolupat principalment amb la participació de l’AREB i ha comptat també amb l’aportació de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i del sector financer, amb l’objectiu d’assegurar un marc normatiu coherent amb les pràctiques exigides a escala europea.
Finances impulsa més garanties en els pagaments realitzats entre Andorra i la Unió Europea
La modificació del reglament relatiu a les normes que regulen els proveïdors de serveis de pagament ha estat aprovada amb la voluntat de facilitar les operacions entre Andorra i els països de la Unió Europea i reforçar la protecció dels usuaris. L’actualització respon a la necessitat d’harmonitzar el marc jurídic andorrà amb la normativa europea vigent en matèria de pagaments.
El text introdueix millores que permeten transferències i domiciliacions en euros més àgils dins la zona SEPA, incorporant processos més automatitzats i eficients. A més, s’hi afegeixen requisits que obliguen a oferir informació clara sobre comissions i opcions de canvi de divisa, amb l’objectiu d’incrementar la transparència i assegurar que ciutadans i empreses disposin de totes les dades necessàries abans d’operar.
Aquesta reforma s’emmarca en el compromís d’Andorra d’adaptar la seva legislació a les disposicions europees derivades de l’Acord Monetari del 2011, que permet al Principat utilitzar l’euro i emetre les seves pròpies monedes. La nova regulació actualitza el reglament del 2018 i l’alinea amb les normes europees més recents, consolidant un sistema de pagaments harmonitzat, modern i segur.