Encàrrecs de consultoria i suport jurídic

El Govern gasta prop de 1,4 milions en assessoraments i càrrecs de confiança des del començament de legislatura

L'Executiu contracta 122 assessoraments per un total de 498.024 euros i 17 càrrecs de confiança amb un cost de 875.025 euros

El Govern ha destinat un total de 498.024,76 euros a assessoraments externs inferiors a 15.000 euros des de l’inici de la legislatura, i ha contractat disset càrrecs de confiança, amb un cost brut anual de 875.025,66 euros, el que representa el 0,59% del pressupost del capítol 1.

Així ho ha detallat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una resposta escrita adreçada a la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. La pregunta feia referència a una petició d’informació complementària que ampliava una qüestió formulada anteriorment per la també membre del grup, Noemí Amador.

Pel que fa als assessoraments externs, s’han realitzat 122 contractacions de serveis professionals que no superaven els 15.000 euros cadascun, acumulant la despesa esmentada de gairebé mig milió d’euros. Entre els 122 assessoraments externs contractats es troben serveis repartits en àmbits com la presidència, els afers europeus, la governança, la fiscalitat, el dret internacional o la mobilitat.

L’encàrrec més elevat correspon a un assessorament jurídic en matèria d’habitatge, que ha suposat una despesa de 15.000 euros. Aquesta és la xifra màxima permesa per la legislació vigent per a contractes menors, fet que ha cridat especialment l’atenció dins del llistat global. Un encàrrec de suport legal al Servei d’Afers Europeus, també de caràcter jurídic, ha tingut un cost de 14.800 euros, mentre que un assessorament específic per a la Presidència del Govern s’ha valorat en 14.630 euros.

També destaca un informe d’assessorament en matèria de relacions internacionals i reserves financeres, encarregat a un expert independent per un import de 10.699,76 euros. Altres contractes destacables dins del conjunt d’assessoraments externs inclouen encàrrecs amb una clara orientació estratègica i internacional. Un dels més significatius és un informe jurídic sobre l’adhesió d’Andorra a un conveni internacional contra la corrupció, que ha tingut un cost de 10.500 euros.

D’altra banda s’ha contractat un assessorament fiscal especialitzat, per un import de 12.566,13 euros, així com un encàrrec vinculat a la Unió Europea, valorat en 12.636,52 euros, en el marc dels treballs del Comitè Mixt entre Andorra i la UE. En l’àmbit universitari, s’ha comptat amb un servei de consultoria internacional per a les relacions amb institucions d’educació superior, que ha suposat una despesa de 13.210,95 euros.

Pel que fa a la gestió pública, s’ha adjudicat un assessorament en matèria de governança i projectes estratègics per un total de 11.495 euros, i un anàlisi jurídic i tècnic sobre el creixement sostenible i el dret a l’habitatge, per 10.000 euros. Tots aquests contractes, tot i estar per sota del límit legal de 15.000 euros, reflecteixen una aposta per la millora normativa i la projecció institucional del país.

En relació amb els càrrecs de confiança, el Govern ha indicat que aquestes 17 contractacions s’han fet en diferents àrees: el gabinet del cap de Govern, el departament de Comunicació, i els ministeris de Salut, Finances, Afers Exteriors, Cultura i Presidència, Economia, Treball i Habitatge. El cost anual que representen aquests càrrecs per a les finances públiques és de 875.025,66 euros.