El Govern destina gairebé 3,5 milions d’euros a prestacions socials durant el primer trimestre del 2025

Durant el primer trimestre d’aquest any, el Govern ha atorgat diverses prestacions socials entre les quals destaquen les pensions de solidaritat per a la gent gran, les prestacions de solidaritat i les pensions no contributives. Pel que fa a la nacionalitat dels beneficiaris, la majoria de les pensions de solidaritat per a la gent gran han estat concedides a persones de nacionalitat espanyola, amb una mitjana de 712 beneficiaris. En aquesta mateixa prestació, la mitjana de persones andorranes beneficiàries ha estat de 327, mentre que 156 eren de nacionalitat portuguesa, 41 franceses i 140 d’altres nacionalitats. Pel que fa a les prestacions de solidaritat, s’han concedit majoritàriament a persones de nacionalitat andorrana (216), seguides d’espanyoles (94), portugueses (51), franceses (set) i altres nacionalitats (12). En el cas de les pensions no contributives, la mitjana ha estat de 12 beneficiaris, dels quals vuit eren de nacionalitat andorrana i quatre de nacionalitat espanyola i s’han destinat un total d’11.756,88 euros.
Respecte a l’edat, més de la meitat dels beneficiaris de les prestacions de solidaritat es troben en la franja compresa entre els 46 i els 65 anys, concretament un 51,1%. El 17,6% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,9% entre 26 i 35 anys, el 10,7% entre 66 i 75 anys i el 4,7% entre 18 i 25 anys. En el cas de les pensions de solidaritat per a la gent gran, un 87,8% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Quant al sexe dels beneficiaris, les dades indiquen una major presència de dones. En les prestacions de solidaritat, la mitjana ha estat de 208 dones i 171 homes.
En relació amb la residència, la majoria dels beneficiaris de les pensions de solidaritat es concentren a la capital: un 40,2% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, seguida d’Escaldes-Engordany (21,8%), Encamp (13,7%), Sant Julià de Lòria (14,8%), la Massana (5%), Ordino (1,8%) i Canillo (2,6%).