GEstió de les pensions

El FRJ tanca el 2024 amb una rendibilitat del 7,33% i demana una reforma profunda del sistema de pensions

Cinca defensa l’estratègia a llarg termini malgrat la volatilitat i adverteix que cal un canvi estructural per evitar el desequilibri

Malgrat un inici d’any marcat per la inestabilitat als mercats internacionals, el president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ), Jordi Cinca, ha defensat la solidesa de l’estratègia de gestió a llarg termini durant la presentació de l’informe anual al Consell General. Cinca ha reconegut que el 2025 es presenta com un exercici volàtil, però ha afirmat que el model actual és el que ofereix més garanties per preservar el poder adquisitiu del sistema.

El Fons ha tancat l’any 2024 amb una rendibilitat del 7,33%, gràcies a una gestió activa i diversificada. L’increment del valor dels actius ha estat de 152 milions d’euros, dels quals 30,7 milions corresponen al superàvit de la branca de jubilació, mentre que la resta provenen dels guanys d’inversió. Més de la meitat d’aquests guanys —77,8 milions— són guanys realitzats, i no només comptables.

Pel que fa a l’exercici en curs, els primers quatre mesos del 2025 han registrat resultats negatius a causa de l’agitació als mercats, però a finals de maig la rendibilitat s’ha situat en un 1,55% positiu. Cinca ha assenyalat que la incertesa derivada de les polítiques comercials internacionals i les tensions geopolítiques obligarà a continuar gestionant amb prudència i capacitat d’adaptació.

En aquest context, el Fons ha dut a terme reajustaments tàctics dins dels marges normatius. S’ha incrementat el pes de la renda fixa i s’ha reduït l’exposició a actius monetaris i renda variable. Segons Cinca, aquests canvis no suposen una modificació de l’estratègia general, sinó una resposta a les condicions actuals de mercat.

Durant la seva intervenció, Cinca ha volgut destacar també el rendiment acumulat des de la implementació de la política d’inversió activa. Segons ha exposat, si els fons s’haguessin mantingut en dipòsits bancaris estàtics, el patrimoni actual seria 437 milions d’euros inferior. Aquesta dada, ha remarcat, mostra que les fluctuacions puntuals són inherents als mercats, però que una gestió consistent aporta beneficis reals als futurs pensionistes.

Finalment, més enllà dels resultats financers, Cinca ha reiterat la necessitat d’una reforma estructural del sistema de pensions. Ha advertit que no n’hi ha prou amb revisar l’edat de jubilació o els límits de cotització, sinó que cal un canvi profund del model per garantir la seva sostenibilitat. En cas contrari, ha alertat, “el risc és que acabem fent pagar els desequilibris només a les generacions més joves”.