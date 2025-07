Informe mensual de la CASS

El Fons de Reserva de Jubilació tanca el primer semestre amb un volum total de 1.864 milions i una rendibilitat de l’1,61%

La cartera creix en 9,2 milions al juny i supera el 5% de rendiment anual, amb una composició dominada per renda fixa i monetària

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha assolit un nou màxim històric en finalitzar el primer semestre del 2025 amb un volum total de 1.864,3 milions d’euros. L’augment, impulsat per una rendibilitat acumulada de l’1,61% durant els primers sis mesos de l’any, representa un increment de 9,2 milions respecte al mes de maig.

Segons el darrer informe mensual de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), els resultats del juny han estat lleugerament positius malgrat un entorn marcat per la incertesa global, especialment a causa de les tensions creixents a l’Orient Mitjà. La renda variable nord-americana ha aportat guanys significatius, tot i la pèrdua de valor del dòlar, mentre que els mercats europeus han registrat una lleugera correcció. Pel que fa a la renda fixa, els actius amb més risc han tingut una evolució favorable, en contrast amb una caiguda moderada del deute sobirà.

En els darrers dotze mesos, el FRJ ha acumulat una rendibilitat del 5,73%. Des de l’any 2012, el fons ha crescut en 951,9 milions d’euros, una xifra que es divideix entre els 447,4 milions provinents dels excedents de cotització de la branca de jubilació i els 504,5 milions generats a través de la gestió dels actius, tant directa com externa.

Els resultats a llarg termini continuen per sobre del que exigeix el marc legal: entre finals del 2012 i el juny del 2025, la rendibilitat global ha estat del 42,8%, mentre que la inflació acumulada durant aquest mateix període ha estat del 24,5%. Per altra banda, el 64,6% dels actius es concentra en productes monetaris i renda fixa, com bons sobirans o corporatius. La renda variable representa el 29% del total i inclou accions, fons cotitzats (ETF) i altres vehicles d’inversió. Els actius restants —com ara el capital risc o altres inversions il·líquides— suposen el 6,4% de la cartera.