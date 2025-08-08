El Fons de Reserva de Jubilació registra una rendibilitat negativa del -0,56% en el primer trimestre del 2025

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha registrat una rendibilitat negativa del -0,56% en el primer trimestre del 2025, segons l’informe presentat amb dades tancades a 31 de març. El valor total dels actius gestionats pel fons se situa en 1.817 milions d’euros. Aquesta disminució es produeix després d’un inici d’any positiu i s’atribueix, segons recull el document, a “la incertesa respecte l’evolució futura de la inflació i el creixement del PIB degut a l’aplicació d’aranzels generalitzats per part del govern dels Estats Units”, un fet que “ha tingut un efecte negatiu en el sentiment dels inversors”.
Malgrat aquest descens puntual, la rendibilitat acumulada del FRJ a llarg termini es manté positiva i per sobre de la inflació, tal com estableix la Llei 6/2015. Des del 31 de desembre del 2012, el fons ha assolit una rendibilitat acumulada del 39,7%, superant clarament el 23,8% acumulat per l’índex de preus al consum andorrà. En termes anuals, la rendibilitat acumulada dels darrers deu anys és del 25,24%, mentre que la dels últims cinc anys se situa en el 26,19%. En períodes més recents, el rendiment acumulat dels últims tres anys és d’11,99% i el dels últims dotze mesos és de 3,77%. L’informe també destaca que “la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per la llei”. A més, es remarca una volatilitat anualitzada del 5,53% durant els darrers cinc anys.
El document presenta també una comparació amb altres fons de pensions internacionals amb perfils de risc i distribució d’actius similars. En aquest sentit, s’indica que “el rendiment obtingut pel FRJ en el període objecte de presentació es situa en línia amb els obtinguts en el mateix període per altres fons de pensions internacionals”. Així, mentre que el FRJ ha tancat el trimestre amb un -0,56%, la mitjana dels plans de pensions espanyols ha estat del -0,45%, els fons d’inversió mixtos de la zona euro han registrat un -0,57%, i el fons suís Caisse de pension ha obtingut una rendibilitat positiva del 0,45%.
Pel que fa a l’evolució a més llarg termini, el document assenyala que “l’estratègia d’inversió del FRJ ha assolit l’objectiu d’obtenir una rendibilitat superior a la inflació de manera recurrent en períodes de 10 anys des de l’any 2007”, tot i haver afrontat crisis com la financera de 2008, la pandèmia de la covid-19 o el repunt inflacionari iniciat el 2021. Durant aquests períodes, la cartera del FRJ ha obtingut rendibilitats acumulades de fins al 37%, amb una mitjana del 27,3%, mentre que la inflació se situava entre el 5% i el 24%, amb una mitjana del 11,6%. L’informe afegeix que, en comparació, “haver invertit exclusivament en dipòsits a 1 any no hauria permès batre la inflació, ja que la rendibilitat mitjana hauria estat d’1,3%, amb períodes de rendibilitat negativa”.
A 31 de març del 2025, la cartera d’inversions del FRJ ascendia a 1.816,6 milions d’euros. L’informe destaca que el fons “s’inverteix a nivell global, a través d’inversions majoritàriament cotitzades en els mercats financers internacionals”. D’acord amb els criteris generals d’inversió establerts per la llei, la cartera està formada principalment per actius monetaris i actius de renda fixa i de renda variable directes, així com per vehicles col·lectius d’inversió. Concretament, el 22,0% del total està invertit a través d’organismes d’inversió col·lectiva (OIC) i productes com els ETF. Aquesta tipologia d’actius, segons recull l’informe, “ofereix un alt nivell de diversificació i transparència”.
Pel que fa a la distribució per divises, es manté estable respecte al tancament de l’exercici 2024. El 79,6% dels actius estan en euros, el 16,8% en dòlars nord-americans i canadencs, l’1,0% en lliures esterlines, el 0,5% en francs suïssos i el 2,1% en altres divises. “La distribució per divises de la cartera d’inversions no ha patit canvis significatius respecte al tancament de l’exercici 2024 a nivell percentual”, assenyala el document. El fons compleix així amb els límits de divises previstos en l’estratègia d’inversió.
Quant als actius monetaris, ascendeixen a 151,6 milions d’euros, l’equivalent al 8,3% del total de la cartera. Estan formats per “comptes corrents, dipòsits a termini, comptes corrents, papers comercials, així com les contrapartits de derivats de renda variable”. D’aquest total, 36,4 milions es troben en comptes corrents, 71,3 en fons monetaris, 40 en lletres del tresor o paper comercial i 3,9 en contrapartits derivats.