Balanç memòria de la CASS 2024

La CASS alerta que l’envelliment de la població pressionarà el sistema sanitari i de pensions

La branca sanitària ha tancat el 2024 amb un dèficit de 37 milions d’euros, cobert amb aportacions públiques

L’impacte de l’envelliment demogràfic i l’increment sostingut de la despesa sanitària han centrat la compareixença de Marc Gelabert, president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), i de Jordi Cinca, president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ), al Consell General, amb motiu de la presentació de la Memòria anual de la CASS i de l’Informe del FRJ corresponents a l’exercici 2024.

Els responsables han afirmat que, malgrat que el sistema ha funcionat amb eficiència, cal anticipar-se a un escenari cada cop més costós per garantir-ne la viabilitat a mitjà i llarg termini. Segons els càlculs exposats, l’evolució demogràfica ha generat una projecció d’augment rellevant de la despesa. El nombre de persones en franges d’edat amb major consum sanitari —especialment entre els 50 i 80 anys— ha augmentat, mentre que la base de cotitzants s’ha anat reduint, incrementant així la pressió sobre el sistema.

Jordi Cinca ha destacat que el sistema “funciona perquè la despesa es concentra allà on toca”, però ha advertit que aquesta s’ha vist incrementada per l’alça dels medicaments d’alt cost, a més del progressiu envelliment de la població. Aquesta combinació ha començat a tensar el model, fins i tot sense canvis en les prestacions actuals.

Pel que fa a la despesa, la branca sanitària ha tancat l’any 2024 amb una desviació negativa de més de 37 milions d’euros, que ha estat coberta amb aportacions públiques. La despesa sanitària total vinculada al risc de malaltia ha arribat als 130,5 milions d’euros, i les previsions han assenyalat que aquesta xifra pot superar els 160 milions en cinc anys. Les partides corresponents a hospitalització i farmàcia han representat prop de la meitat de la despesa en prestacions.

Davant d’aquest escenari, la direcció de la CASS ha defensat la necessitat de polítiques preventives. Gelabert ha subratllat la importància de reforçar la medicina preventiva, posant en relleu el paper dels centres d’atenció primària, la medicina domiciliària i la hospitalització de dia per tal de reduir hospitalitzacions innecessàries i contenir la despesa estructural.

Pel que fa al funcionament del sistema, Cinca ha assenyalat que els casos d’abús han estat anecdòtics segons les dades, i ha remarcat que la preocupació principal ha estat garantir l’accés universal als tractaments mèdics més avançats, independentment del seu cost.

També s’ha abordat el procés de regularització de les cotitzacions dels treballadors per compte propi, en compliment de la normativa que estableix que les cotitzacions han de basar-se en les rendes reals. Aquesta revisió ha comportat un increment dels afiliats a la franja del 137,5%, que han passat de 651 a 1.435, mentre que s’ha reduït el nombre de cotitzants a les franges del 100% i 125%.

Tant Gelabert com Cinca han coincidit en afirmar que, malgrat el bon funcionament actual del sistema, s’ha de preveure el futur. “Cal tenir una visió de llarg termini i ajustar les eines de gestió per garantir que, d’aquí a deu anys, el sistema continuï sent robust”, han conclòs.