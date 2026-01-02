Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El consum d’energia augmenta un 10,2% durant el novembre. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

El consum d’energia augmenta un 10% durant el mes de novembre, un 2,2% interanual i un 2,5% en els darrers 12 mesos

La demanda total de les dades expressades en tones equivalents de petroli va ser de 16.111,6 TEP, amb una variació interanual del 4,9%

La demanda d’energia al país durant el mes de novembre va ser de 52.608 MWh, fet que representa un increment interanual del 10,2%. Pel que fa a les dades acumulades, segons publica el Departament d’Estadística, la demanda elèctrica registrada entre els mesos de gener i novembre de l’any passat es va situar en 516.289 MWh, amb una variació positiva del 2,2% respecte al mateix període de l’any anterior. En el còmput dels darrers 12 mesos, el consum va assolir els 581.085,0 MWh, xifra que suposa una variació, també positiva, del 2,5%.

En relació amb les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de novembre va ser de 16.111,6 TEP, amb una variació interanual a l’alça del 4,9%. D’altra banda, la demanda acumulada de gener a novembre se situava en 179.885,2 TEP, amb un increment del 0,2%, mentre que el consum acumulat dels darrers 12 mesos va ser de 199.661,7 TEP, amb una variació positiva del 0,4%.

Quant a la demanda dels clients de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), durant el mes de novembre del 2025 el consum total va ser de 33.499,6 MWh, una pujada del 9,9% en relació amb el mateix mes de l’any 2024. En l’acumulat de gener fins al novembre, la demanda va arribar als 328.689,1 MWh, amb un increment de l’1,8% interanual. Pel que fa a les dades corresponents als darrers 12 mesos, el consum es va situar en 369.655,1 MWh, amb una variació positiva del 2%.

