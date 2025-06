Balanç consum energètic

El consum de carburants retrocedeix al maig amb una davallada del 7,1% en les importacions

El fuel domèstic és l’únic producte que augmenta respecte al maig del 2024, mentre que la gasolina i el gasoil registren caigudes destacades

Les importacions de carburants han experimentat una reducció significativa durant el mes de maig. En total, s’han importat 11,21 milions de litres, un volum que representa una disminució del 7,1% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En relació amb el mes d’abril d’enguany, la baixada ha estat encara més accentuada, amb un descens del 14,7%.

Analitzant el comportament per tipus de carburant, el fuel domèstic destaca com l’únic amb una evolució positiva respecte al maig del 2024, amb un increment de l’11,5%. Per contra, la gasolina sense plom i el gasoil de locomoció han registrat disminucions notables, del 9,9% i l’11,8%, respectivament.

Si es comparen les dades del maig amb les del mes anterior, totes les tipologies de carburant mostren retrocessos. El fuel domèstic, malgrat el seu creixement interanual, ha patit una davallada del 29,6% respecte a l’abril. També han disminuït la gasolina sense plom (−12,3%) i el gasoil de locomoció (−8%).

Pel que fa al balanç acumulat dels primers cinc mesos de l’any, les importacions de carburants se situen en 71,45 milions de litres, lleugerament per sobre del mateix període del 2024 (un augment del 0,2%). Aquest creixement modest s’explica per l’increment del fuel domèstic (7,6%) i de la gasolina sense plom (1,7%), que han compensat la reducció del gasoil de locomoció, l’únic en retrocés, amb un −5,2%.

En termes anuals, entre juny del 2024 i maig del 2025, s’han importat 163,30 milions de litres de carburant, fet que suposa una contracció de l’1,2% en comparació amb els 165,28 milions de litres del període anterior. El gasoil de locomoció continua sent el carburant amb la caiguda més pronunciada, amb un −5,7%, mentre que el fuel domèstic registra exactament el mateix percentatge però en positiu. La gasolina sense plom, per la seva banda, ha experimentat un creixement de l’1,6%.

Les dades ajustades per eliminar les fluctuacions estacionals apunten a una tendència general a la baixa en el darrer mes, tot i que amb un comportament suau i positiu (+0,7%). En aquest sentit, la gasolina sense plom mostra una evolució lleugerament negativa en els darrers dos mesos (−0,1%), mentre que el gasoil de locomoció evidencia una trajectòria a l’alça en els darrers tres mesos (+0,8%). Pel contrari, el fuel domèstic, malgrat continuar amb una tendència positiva (+0,3%), presenta signes de desacceleració.