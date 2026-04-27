El Consell Econòmic i Social avala una quota general de 800 permisos de treball, un 11% inferior a la del 2025

El Consell Econòmic i Social (CES), presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha emès el dictamen favorable de la quota general de 800 noves autoritzacions de residència i treball, en una sessió extraordinària. Es tracta d’un contingent inferior al que es va aprovar l’any passat, concretament un 11,1% menys, és a dir, 100 places menys, respecte a la quota inicial que es va validar l’octubre passat. Una vegada aprovat pel CES, la quota serà sotmesa, properament, a la validació final per part del Consell de Ministres.
El contingent respon a les necessitats econòmiques i socials actuals i s’ajusten al marc legal vigent, amb l’objectiu de garantir un creixement sostenible i donar resposta als sectors estratègics del país. La nova quota de 800 treballadors, ampliable fins a un 30% si calgués, substituirà l’actual. En concret, 624 places són per a residents, mentre que 176 es reserven per fronterers. D’aquestes 800 autoritzacions, se’n restarà l’ampliació de quota aprovada al febrer de 150 autoritzacions.
D’altra banda, el CES també ha emès un criteri favorable al contingent de 150 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per un període determinat amb unes condicions determinades aplicables als esportistes professionals. Aquestes es distribueixen de la forma següent: 10 autoritzacions per a cadascun dels 10 equips de la primera divisió de la lliga andorrana de futbol, 20 autoritzacions per al Futbol Club Andorra, SAOE, 20 autoritzacions per al Bàsquet Club Andorra, SAOE i 10 autoritzacions per a altres esportistes professionals. Els permisos que s’autoritzin d’aquest contingent destinat a esportistes professionals també es restaran de la quota general de 800 autoritzacions.