Relacions financeres internacionals

El Deutsche Bundesbank visita Andorra per estudiar vies de cooperació tècnica amb les autoritats financeres

Representants del banc central alemany es reuneixen amb el Govern i l'AFA per compartir esperiències i explorar futurs intercanvis

Andorra ha rebut aquesta setmana la visita d’una delegació del Deutsche Bundesbank, el banc central d’Alemanya, en el marc d’un projecte de col·laboració que l’entitat duu a terme amb diversos estats europeus de petita dimensió. La trobada ha permès obrir la porta a possibles iniciatives conjuntes en l’àmbit tècnic i supervisor, com ara l’intercanvi de bones pràctiques o accions formatives compartides. Durant l’estada, els representants del Bundesbank han mantingut reunions bilaterals amb diferents institucions andorranes. En concret, s’han trobat amb membres del ministeri de Finances, liderats per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, així com amb representants del ministeri d’Afers Exteriors i de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

La visita s’inscriu dins un projecte més ampli impulsat pel banc central alemany per reforçar vincles amb petits estats europeus. En aquest context, el Bundesbank ja ha establert contactes previs amb altres països com San Marino i el Vaticà, amb els quals ha iniciat dinàmiques similars. Aquest acostament representa un nou pas en la consolidació de les relacions entre Andorra i una de les institucions financeres més rellevants d’Europa, i obre noves oportunitats per al desenvolupament tècnic i institucional del sector financer del país.