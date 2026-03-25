El 13è Congrés Mundial de Neu, Turisme i Muntanya posa el focus en els reptes del sector i la transformació digital

Andorra la Vella acull fins a aquest pròxim divendres 27 de març la 13a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, una cita que posa el focus en les tecnologies i la intel·ligència artificial com a eixos de transformació del sector. La trobada vol reflexionar sobre com aquestes eines poden redefinir el model turístic, abordar reptes com la massificació i el canvi climàtic, i avançar cap a un turisme més sostenible i equilibrat.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que el congrés permetrà abordar “experiències immersives, el tractament de les dades i també l’ètica”, tot defensant que “la tecnologia té sentit si contribueix a millorar”. També ha remarcat que la cita, la qual se celebra des del 1998, manté com a objectiu “visibilitzar el turisme a les muntanyes” i consolida Andorra com a referent: “És un honor poder convertir Andorra com a pol d’atracció turística”.
Espot ha incidit en la necessitat d’adaptar-se als nous escenaris, advertint que, malgrat una bona temporada de neu, “en cap cas és un sinònim de la fi del canvi climàtic”. En aquest sentit, ha apuntat que el congrés serà l’escenari per presentar els resultats de l’informe sobre el futur del turisme de neu i muntanya, i ha reiterat que el país treballa “per fer un turisme més sostenible”. A més, ha posat en valor el paper d’Ordino, destacant que “és un territori que exemplifica com el turisme pot créixer en harmonia amb la seva gent”.
Per la seva banda, la secretària general d’ONU Turisme, Shaikha Al Nuwais, ha alertat de la pressió que la crisi climàtica exerceix sobre territoris de muntanya i ha plantejat la necessitat de definir límits: “És important preguntar-nos quants turistes estem disposats a atraure i quants podem rebre”. Així mateix, ha defensat l’ús de la informació per millorar l’experiència dels visitants i ha felicitat Andorra per la feina d’atracció “del bon turisme”.
Per altra banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha remarcat l’evolució del congrés, el qual enguany incorpora també el vessant del benestar. “Analitzem com afecten aquestes noves tecnologies sobre el turisme i es debatrà sobre aquestes qüestions”, ha explicat, tot afegint que aquest espai ha de servir per “reflexionar quina és la manera de fer el turisme”. En aquesta línia, ha defensat que “turisme ha de ser sinònim de natura” i ha reivindicat Andorra com “un territori natural amb un entorn únic sense malmetre la natura”.
Finalment, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha destacat el paper de la parròquia com a amfitriona d’una trobada que aplega uns 250 participants. “La transformació digital és una realitat en el sector turístic i no es pot viure d’esquena a aquest marc actual”, ha afirmat, tot advertint que “la tecnologia en cap cas ha de passar per davant del benestar de la societat”. Així, Betriu ha recordat que Ordino és Reserva de la Biosfera i ha situat el canvi climàtic com un dels grans reptes del sector: “Tenim un llegat molt valuós que hem de saber conservar”.