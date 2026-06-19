Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La campanya, coneguda com a FortiBleed, ha afectat fins ara més de 73.900 dispositius de protecció de xarxes informàtiques en 194 països. |
El Periòdic d'Andorra
Alerta de seguretat digital

Detecten sistemes andorrans en la base de dades d’una campanya de ciberespionatge que afecta 194 països

L’ANC-AD investiga l’abast de l’afectació al Principat després que l’operació ‘FortiBleed’ hagi impactat més de 73.900 dispositius arreu del món

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha alertat que sistemes informàtics ubicats al país apareixen en la base de dades de víctimes d’una campanya internacional de ciberespionatge. Tot i que encara s’està analitzant l’abast real de l’afectació a Andorra, l’organisme ha enviat una alerta a les empreses i institucions del país per informar-les del risc i demanar que revisin els seus sistemes de seguretat.

La campanya, coneguda com a ‘FortiBleed’, ha afectat fins ara més de 73.900 dispositius de protecció de xarxes informàtiques en 194 països. Els atacants han intentat accedir de manera massiva a sistemes informàtics aprofitant noms d’usuari i contrasenyes que havien estat robats prèviament en altres ciberatacs.

Els equips de protecció de xarxes de la marca Fortinet concentren l’afectació i l’ANC-AD insta les empreses a contactar amb els seus proveïdors informàtics

Segons les dades recollides fins ara, l‘operació ha afectat organismes governamentals, empreses de defensa, operadores de telecomunicacions, entitats financeres, centres sanitaris i infraestructures essencials d’arreu del món, fet que demostra la magnitud de l’atac. L’ANC-AD ha confirmat que entre els equips potencialment afectats hi ha sistemes de seguretat informàtica de la marca Fortinet utilitzats per empreses i organitzacions per protegir les seves xarxes i permetre connexions remotes segures.

Per aquest motiu, l’agència recomana a totes les empreses que utilitzin aquests sistemes que es posin en contacte amb els seus proveïdors informàtics per comprovar si han pogut resultar afectades, a més de canviar immediatament les contrasenyes, activar sistemes de verificació addicional per accedir als comptes i revisar els registres d’activitat per detectar accessos sospitosos o moviments inusuals. L’organisme continua fent seguiment de la situació per determinar si algun dels sistemes identificats a la base de dades ha patit una afectació efectiva i quines conseqüències podria tenir per a les empreses del país.

L’Agència Nacional de Ciberseguretat alerta de nous atacs de ‘phishing’ més sofisticats i difícils de detectar

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Sant Pere Màrtir acomiadarà aquest dissabte Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Toni Martí
Els participants en la prova pilot de contractació en origen no estaran obligats a obtenir el nivell A1 de català
Una discussió de parella en un hotel d’Ordino acaba amb dos detinguts per una presumpta agressió mútua

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat
Sant Pere Màrtir acomiadarà aquest dissabte Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Toni Martí
  • Cultura, Societat
Els participants en la prova pilot de contractació en origen no estaran obligats a obtenir el nivell A1 de català
  • Societat, Successos
Una discussió de parella en un hotel d’Ordino acaba amb dos detinguts per una presumpta agressió mútua
Entrevistes destacades
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu