Decaiguda al juny de les importacions dels carburants, amb menys de 10 milions de litres i reduint-se cada mes

La importació de carburants durant el mes de juny ha estat de 9,63 milions de litres, la qual cosa representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 18,5%. Aquest mes totes les categories tenen una variació negativa, ja que el Fuel domèstic ha baixat en un 25,8%, el Gasoil de locomoció en un 18,4% i la Gasolina sense plom en un 14,9%.
Respecte a la comparació amb el mes anterior, les dades d’importacions de carburants al mes de juny mostren una variació negativa del 0,3%. Val a dir que aquest mes la gasolina sense plom és l’única categoria positiva amb un 6,3%. Per altra banda, el fuel domèstic i el gasoil de locomoció presenten variacions negatives del 6,2% i del 2%, respectivament.
D’altra banda, del gener a juny del 2026, la importació dels carburants ha estat de 77,26 milions de litres, el que representa una variació percentual del 7,2% en contraposició al mateix període de l’any 2025. És per això que aquest mes, totes les categories presenten variacions negatives: el gasoil de locomoció del 10,3%, la Gasolina sense plom del 5,3% i el Fuel domèstic del 4,1%.
Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 157,99 milions de litres, cosa que suposa una variació negativa del 4% respecte als 164,63 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. Tot i això, la gasolina sense plom mostra una variació positiva del 0,1%. Per contra, el gasoil de locomoció i el fuel domèstic presenten variacions negatives del 6,8% i del 2,6%, respectivament.
Val a dir que la importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos i se situa en un valor del 0,2%.
Així, la gasolina sense plom mostra una tendència a l’alça en els darrers quatre mesos, tot i que negativa, i se situa en un valor del -0,3%. El gasoil de locomoció mostra d’igual forma una lleugera tendència a l’alça en el darrer mes, tot i que negativa, i se situa en un -0,5%. En darrer lloc, i pel que respecta al fuel domèstic, presenta una tendència estable, tot i ser negativa en els darrers dos mesos i mantenint-se en un -0,6%.