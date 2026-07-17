De Dubai als nous espais de coliving: les noves oportunitats d’inversió que poden arribar a marcar el futur del Principat

En un context marcat per la transformació dels mercats i la necessitat creixent de diversificar el patrimoni, Andorra continua consolidant-se com un entorn atractiu per a la inversió. Oferint així un marc regulador en evolució i una projecció cada vegada més internacional, Andorra es posiciona com una plataforma estratègica tant per canalitzar inversions locals, com per estructurar operacions més enllà de les seves fronteres.
Un model que es va explicar ahir durant la trobada que ha organitzat Augé Holding Group a l’auditori de MoraBanc i que ha aplegat inversors, empresaris i professionals en una jornada titulada ‘Andorra com a plataforma d’inversió: oportunitats dins i fora del país‘, un espai que ha debatut i analitzat sobre els reptes i les oportunitats que ofereix l’actual escenari financer. Una taula de ponències que ha sigut igual d’informativa que tècnica, i que s’ha adreçat igualment a inversors, empresaris i professionals interessats en la diversificació patrimonial i en les noves vies d’inversió que ofereix el nostre territori, sent aquest un «lloc diferenciat».
Es va introduir a l’auditori, certament ple per un dijous a la tarda d’estiu, a dues famílies que conformen dues visions, dues oportunitats i, per tant, dos casos diferents: els d’Augé i Mangeant. Però el que van posar en el focus tots els seus integrants és el clar posicionament d’Andorra com a centre per estructurar inversions tant a dins com en mercats internacionals, en un context certament marcat per l’evolució del marc regulador i per l’aparició de nous models d’inversió: «El que busca actualment el país són aquelles alternatives d’inversió que desenvolupin projectes de valor diferencial i que ens ajudin econòmicament i a construir una reputació«, va esgrimir Pere Augé, advocat i fundador d’Augé Holding Group.
Aquest primer punt i ponència a nom de l’assessor citat va servir per analitzar molt clarament l’evolució del marc normatiu del Principat i com els canvis regulatoris influeixen en la planificació patrimonial, la presa de decisions dels inversors i l’atractiu d’Andorra com a destí per al capital. «Com a país petit i basat en la seva qualitat, el Principat pot oferir molt més que el valor convencional que aportaria qualsevol altra nació. Penso a part que hi ha altre tipus de sectors on encaixa el nostre model com és l’evolució del coliving clàssic», va raonar Augé, aspecte que més endavant detallaria el seu fill petit, Pere Augé Jr.
El següent panell va «donar molt de suc» i va ser el gran dels Augé (Pau) el que el va detallar a la perfecció: les alternatives d’inversió per als residents fiscals i les oportunitats immobiliàries a Dubai. El ponent va detallar així diferents opcions d’inversió disponibles per als residents fiscals andorrans, amb l’objectiu de diversificar el patrimoni i adaptar les estratègies d’inversió als diferents perfils i objectius financers: «Existeixen societats amb activitats comercials, com de servei i de ‘trade’, i hi ha d’altres que conceben a la jurisdicció central, que serveixen per explotar i comprar béns immobles, i que són, per tant, societats patrimonials que no gaudeixen de cap mena de restricció per adquirir dits béns», va confirmar el també advocat i fiscalista andorrà.
Nomenat un ampli llistat de zones exclusives al Dubai i adaptades al tiquet mitjà de cada inversor, Augé va exposar les possibilitats que ofereix aquest mercat, «un dels més dinàmics dels últims anys» afegeix, destacant-ne el potencial de rendibilitat, el creixement del sector immobiliari i l’interès que desperta entre els inversors internacionals: «Si observem ja l’apartat del tiquet alt, hi ha una zona coneguda com a ‘Dubai Islands’ que es troba en plena expansió i amb unes plusvàlues interanuals superiors al 15%, amb una rendibilitat en aquests primers sis mesos d’any d’un 17% i preveient-se d’aquí en endavant superior al 20%«, concloent que «tots els grans bilionaris del món estan invertint ara aquí».
Interessant també va ser la ponència conjunta de la família Mangeant, amb Fréderic i Pâris com a representants per raonar i exposar les oportunitats vinculades a la rehabilitació, el reposicionament i la gestió d’establiments hotelers a Andorra, en un moment en què el sector turístic continua evolucionant per adaptar-se a les noves demandes del mercat: «La tipologia d’hotels que creem són normalment molt corporatius i correspon a un model molt fàcil d’entendre. Per exemple, ara mateix els nostres hotels més grans estan ubicats a Sevilla, amb 160 habitacions cadascun i s’han fet industrialitzant el sol que vam adquirir», va comentar el CEO de BNP Paribas Real State a Espanya, Frédéric Mangeant.
Finalment, i no per això menys important, el petit dels germans Augé, Pere, va passar a explicar els nous models d’inversió vinculats al desenvolupament del país i per portar, doncs, la seva proposta de Circles House Andorra, una fórmula d’habitatge emergent que sorgeix d’una adaptació i posterior transformació del que entenem com a ‘coliving’.
«La nostra brúixola és molt clara: dissenyar un entorn on persones amb ambició i propòsits puguin construir, al mateix temps que viuen, una feina significativa que no posi en dubte haver d’escollir entre el seu projecte i el seu benestar. L’oferta combina així ‘coliving’, restauració, club, ‘performance’ i benestar perquè tota classe de residents, professionals i emprenedors puguin relacionar-se amb persones i iniciatives que brindem des d’Andorra», va revelar Augé sobre un projecte que farà parlar aviat.