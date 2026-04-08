  La seu social de Creand. | Marvin Arquíñigo
Balanç del 2025

Creand Crèdit Andorrà redueix el benefici fins als 63,2 milions d’euros però augmenta el volum de negoci

Els beneficis baixen un 11% respecte al 2024 quan es van registrar 70,9 milions d'euros, mentre el negoci creix impulsat per l’activitat internacional

El grup financer Creand Crèdit Andorrà va tancar el 2025 amb un benefici de 63,2 milions d’euros, una xifra que representa una disminució d’entorn de l’11% respecte als 70,9 milions registrats l’any anterior. Malgrat aquest descens, l’entitat destaca l’increment del volum de negoci, el qual es va situar en 38.806 milions d’euros, un 17% més, impulsat principalment pel creixement de les filials internacionals.

En aquest sentit, el negoci fora d’Andorra ja concentra prop del 65% del volum total. Luxemburg lidera aquesta expansió amb 17.949 milions (+26,9%), seguit d’Espanya amb 6.801 milions (+31%) i el mercat americà, amb 1.207 milions gestionats des de Miami. Pel que fa als resultats, una part significativa del benefici prové de l’activitat internacional (10,6 milions) i del negoci assegurador (uns 3 milions).

El negoci fora d’Andorra ja concentra prop del 65% del volum total: Luxemburg lidera aquesta expansió amb 17.949 milions, seguit d’Espanya amb 6.801 milions i el mercat americà

L’entitat emmarca l’evolució dels guanys dins d’una trajectòria de creixement sostingut en els darrers anys, tot i la caiguda interanual. En paral·lel, els principals indicadors financers es mantenen en nivells elevats. La ràtio de liquiditat (LCR) se situa en el 161,11% i la de solvència en el 18,38% (16,84% CET1), mentre que la morositat baixa fins al 2,2%. El patrimoni net arriba als 692 milions d’euros.

La inversió creditícia va créixer un 6,65% fins als 2.967 milions d’euros, amb un pes rellevant del crèdit concedit des d’Andorra, orientat majoritàriament a empreses i negocis del país. Els resultats s’inscriuen en un context de moderació del creixement del sector bancari andorrà, segons dades d’Andorran Banking, que mostren una evolució continguda dels beneficis globals.

De cara al 2026, últim any del pla estratègic vigent, el grup preveu mantenir l’aposta per la digitalització, la innovació i el desenvolupament internacional com a principals eixos de creixement.

Més de 11.300 residents han comprat immobles al país en la darrera dècada, amb un 14% abans de complir dos anys
Caldea tanca la temporada hivernal facturant 11,7 milions d’euros, un 4,25% més respecte al mateix període del 2025
La demanda elèctrica a Andorra cau un 0,5% durant el febrer del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior
