Creand Crèdit Andorrà organitza pel 29 d’octubre el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’

Creand Crèdit Andorrà organitza el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’, una nova sessió del cicle Creand Talks. L’acte abordarà els diversos vessants del món dels actius digitals per tenir-ne una visió més global, des d’una perspectiva macro, legislativa i tecnològica, de la mà de diferents experts de cada àmbit. La jornada tindrà lloc dimecres 29 d’octubre a les 19.00 hores a l’Unsquare Studio i, segons han informat, caldrà inscripció prèvia.
La sessió, conduïda per l’economista, expert en actius digitals i col·laborador econòmic a ‘El Confidencial’, Javier Molina, abordarà com l’economia global i els actius digitals estan redefinint les regles del joc financer. També comptarà amb la directora de Carteres Multiactius i Clients Institucionals de Creand Asset Management, Jadwiga Kitovitz; l’advocat i expert en Banking-Finance & Blockchain, Joaquim Matinero; el director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, Albert Santisteve, i el CEO d’ONYZE, Àngel Quesada.