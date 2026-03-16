Clavó anuncia que es preveu una possible “actualització de les tarifes” a finals de març pel context internacional

La directora general de FEDA, Silvia Calvó, ha avançat que a finals de març podria produir-se una actualització de les tarifes energètiques, especialment en aquells sistemes vinculats als combustibles fòssils. La revisió arribarà un cop s’analitzin els diferents factors que intervenen en la fixació dels preus en un context marcat per la tensió internacional derivada de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l’Iran.
Calvó ha recordat que les tarifes s’actualitzen cada tres mesos i estan vinculades al preu del Brent, fet que pot comportar ajustos segons l’evolució del mercat energètic. “Probablement hi haurà una actualització de tarifes, però també tenim un mínim de cobertura”, ha explicat, tot afegint que caldrà esperar a fer els càlculs corresponents abans de confirmar l’impacte final.
Segons ha detallat, les possibles variacions afectarien sobretot les xarxes de calor, com les de Soldeu o les tarifes publicades al Butlletí Oficial, ja que estan indexades al petroli. “Ens ha de deixar fer els càlculs”, ha indicat, tot recordant que fins ara s’havien mantingut uns preus baixos gràcies a una situació energètica favorable.
En canvi, les tarifes d’electricitat no es veuen afectades de moment. Calvó ha explicat que el context actual no és comparable amb la guerra d’Ucraïna, ja que l’impacte es concentra principalment en el petroli i el gas. “De moment, els preus de l’electricitat tampoc no han tingut un augment important”, ha assenyalat.
La responsable de FEDA també ha remarcat el bon posicionament energètic d’Andorra, que es beneficia de la compra d’electricitat a França i Espanya i de les cobertures energètiques contractades per la companyia. Segons ha indicat, la solidesa del parc nuclear francès i l’aposta per les renovables a Espanya contribueixen a un escenari més estable. Això, sumat a les cobertures energètiques reforçades en els darrers anys, permet afrontar la situació “amb més tranquil·litat i confiança que durant la guerra d’Ucraïna”.
En la mateixa línia, el secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, ha defensat que el Govern manté una coordinació constant amb FEDA per fer seguiment de l’evolució dels preus. “Hem d’estar vigilants amb aquesta guerra que fa augmentar els preus del petroli”, ha afirmat.
Forné també ha subratllat la voluntat de reforçar la producció energètica interna, impulsant noves instal·lacions renovables i projectes com el parc eòlic del Maià, que el Govern espera poder consolidar pròximament amb l’assignació dels terrenys corresponents.
Investigació sobre els danys al parc solar de Grau Roig
Paral·lelament, FEDA manté oberta una investigació per determinar les causes dels danys registrats al parc solar de Grau Roig, després que el pes de la neu hagi malmès part dels panells fotovoltaics de la instal·lació.
Segons va informar la companyia en un comunicat, amb l’inici del desglaç els equips tècnics van inspeccionar el parc i van detectar que una part dels panells havia quedat afectada per l’acumulació de neu. A conseqüència d’aquesta situació, la producció d’energia solar s’ha hagut d’aturar temporalment.
Calvó ha indicat que s’està realitzant una auditoria tècnica per analitzar l’origen dels desperfectes. En aquest sentit, Forné ha apuntat que s’ha detectat “un problema de robustesa de l’estructura que, en principi, havia d’aguantar aquest pes de la neu”.
L’objectiu de l’anàlisi és determinar si els danys responen a un problema d’enginyeria o d’execució de l’obra. Un cop s’identifiquin les responsabilitats, les assegurances corresponents hauran d’assumir els costos de la reparació.