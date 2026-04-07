Caldea tanca la temporada hivernal facturant 11,7 milions d’euros, un 4,25% més respecte al mateix període del 2025

Caldea ha tancat el quadrimestre de l’1 de desembre del 2025 al 31 de març del 2026 amb una facturació d’11,7 milions d’euros, el que representa un creixement del 4,25% respecte al mateix període comparable, que va ser un hivern molt favorable per al negoci. Aquest creixement s’explica principalment per l’augment dels ingressos derivats del creixement del tiquet mitjà de les entrades a l’spa, tot i haver registrat unlleuger descens del nombre de visitants respecte a l’any anterior. La tendència alcista també s’ha traslladat als serveis complementaris.
La restauració ha experimentat un increment de la facturació d’entorn del 40%, mentre que la botiga creix prop del 8%, un comportament que consolida el posicionament de Caldea com una experiència wellness integral més enllà de l’oferta de banys en aigües termals. Pel que fa al període de Setmana Santa, integrat enguany en el tram final de l’hivern, Caldea ha registrat una facturació de prop de cinc-cents cinquanta mil euros, equivalent a la de l’any passat, tot i comptar amb un miler de clients menys, fet que apunta també a una millora del tiquet mitjà de les entrades.