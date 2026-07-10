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Estadística

Atorgades amb èxit el 98% de les ajudes ocasionals d’Afers Socials aquest 2026, amb un augment de sol·licituds del 3,4%

Les llars que han rebut un nombre més alt de prestacions han estat les unipersonals, que conformen 326 habitatges dels 474 beneficiats

El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el primer trimestre de l’any ha estat de 545, de les quals el 97,8% han estat resoltes favorablement (533), segons han exposat les darreres dades d’Afers Socials tractades per Estadística. En aquest sentit, s’han concedit ajuts per un import d’1.729.350,17 euros.

De manera que les sol·licituds favorables han donat lloc a 1.089 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27, és a dir, el que s’atorga per poder continuar atenent les necessitats bàsiques, amb un 45,1% i un total que ascendeix a 348.658,22 euros. Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 63,6% dels ajuts i els homes el 36,4%. D’un altre costat, els ajuts han estat concedits a 474 llars i han beneficiat a 712 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.648,42 euros.

Les sol·licituds declarades desfavorables han augmentat en un 100% desprès de denegar-se’n 12, sis més que l’any anterior. Les favorables han apujat un 2,3%

D’altra banda, les llars que han rebut el nombre més alt d’ajuts són les unipersonals (326 llars, 63,4% dels ajuts) i les monoparentals (85 llars, 23,4% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, les llars dels andorrans i dels espanyols reben el 37,4% i el 31,8% dels ajuts, respectivament.

En darrer lloc, convé fer saber que les sol·licituds han experimentat aquest primer trimestre de l’any un augment del 3,4% respecte del primer trimestre de l’any passat, mentre que les declarades favorables augmenten un 2,3%, i les desfavorables creixen un 100%, ja que el primer trimestre de l’any passat se’n van denegar sis i aquest any, un total de 12. Per contra, el nombre d’ajuts atorgats davalla un 10,6% i creixen un 3,3% les llars beneficiàries, d’igual forma que cau un 8,2% l’import liquidat.

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